DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE FEMME CHAMPIONNE DU MONDE DES PILOTES DE F1

SILVERSTONE, Royaume-Uni, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Hier, Silverstone a vu le lancement de >= More than Equal - une nouvelle initiative réunissant certains des meilleurs recruteurs, préparateurs physiques, psychologues, nutritionnistes, entraîneurs de course et pilotes du sport automobile... tous axés sur la recherche et le développement de la première femme championne du monde des pilotes de Formule 1.

Au total, 771 pilotes de 41 nationalités différentes ont participé à au moins une des plus de 1 050 courses du championnat du monde de la FIA depuis le premier événement, le Grand Prix de Grande-Bretagne de 1950. Seules 5 femmes ont participé à un Grand Prix, et 2 seulement se sont qualifiées et ont pris le départ d'une course. Pour un sport qui a toujours été ouvert aux femmes, cela représente une domination masculine de 99,8 %.

Treize fois vainqueur du Grand Prix David Coulthard MBE et l'entrepreneur Karel Komarek ont fondé et financent >= More than Equal, avec l'ambition de comprendre et de minimiser les obstacles spécifiques aux femmes qui courent en Formule 1, ainsi que de fournir un meilleur dépistage et un soutien plus précoce et continu.

L'équipe entend une variété de raisons suggérées pour expliquer pourquoi les femmes n'ont pas plus de succès en Formule 1 ; force, endurance, agressivité en course... mais aucune n'a été testée et prouvée comme étant un obstacle insurmontable.

Un partenaire clé du programme >= More than Equal est Hintsa Performance, un leader mondial du coaching de haute performance humaine. Les pilotes de Formule 1 soutenus par la Société ont remporté 16 championnats du monde à eux deux. Le PDG de Hintsa Annastiina Hintsa partage son point de vue : « Nous considérons que notre rôle consiste à identifier les talents et à développer la force mentale et physique nécessaire pour remporter un championnat de pilotes. VO2 max, force du cou et du tronc, puissance des jambes, tolérance à la chaleur... nous voyons et mesurons de nombreux facteurs contributifs clés qui font un champion du monde et il n'y en a aucun qui ne puisse être atteint par une femme. »

Alors, qu'est-ce qui les arrête vraiment ? Les partenaires clés au sein de >= Plus d'égalité d'accord :

Pas de modèles de pilotes féminins, donc trop peu de filles se lancent dans le karting

Une incapacité à identifier et à soutenir les talents féminins aussi tôt que les talents masculins

Un manque de succès précoce sur la piste, détournant tout le sponsoring et le soutien vers les pilotes masculins

>= Membre du Conseil consultatif de More than Equal et vétéran de la Formule 1 Kate Beavan est bien placée pour commenter. « J'ai rejoint le monde de la Formule 1 en 2003 et j'ai vu des femmes se battre et échouer pour une myriade de raisons. Je sais que les femmes peuvent y arriver et gagner, nous devons simplement chercher plus loin et les soutenir plus tôt. »

Coulthard décrit sa motivation à fonder >= More than Equal : « J'ai toujours cru que ma sœur Lynsay Jackson avait plus de talent naturel pour la course que moi, mais j'ai reçu le soutien nécessaire pour un parcours en Formule 1 et elle non. Pour réussir, le talent a besoin d'être nourri très tôt et je voudrais que chaque « Lynsay » ait les mêmes chances que les hommes dans la lutte pour atteindre la Formule 1 et gagner. »

Le cofondateur Komarek ajoute : « Je sais, par mon expérience en entreprise, qu'il y a toujours beaucoup plus à faire en matière d'égalité des sexes. >= More than Equal apporte une ambition audacieuse mais réalisable qui, David et moi l'espérons, ouvrira davantage les yeux sur le potentiel féminin partout - dans le sport, les affaires et la société. »

La présentatrice de Formule 1 et championne de la diversité et de l'inclusion dans le sport automobile Ariana Bravo a accueilli le lancement d'aujourd'hui à Silverstone. « Pour les femmes, il y a une dualité dans le mot 'drive'. La volonté d'étouffer le bruit du 'pourquoi pas' en développant la force et la technique de course qui crée des victoires dès le plus jeune âge. Je suis un grand défenseur des femmes dans le sport automobile et il est passionnant de voir une nouvelle initiative qui, je pense, aidera à ouvrir la voie au développement des talents féminins de course pour qu'ils atteignent leur plein potentiel en Formule 1. »

LE PROGRAMME COMPORTE QUATRE ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX :

Recherche de talents féminins à l'échelle mondiale. >= More than Equal collaborera avec un réseau mondial de recruteurs pour rechercher, sur et en dehors de la piste, des talents féminins à fort potentiel dans le domaine du karting et des courses. Les meilleures rejoindront le programme.

Développer la force physique, un état d'esprit de gagnant et la résilience mentale. Les entraîneurs de Hintsa Performance apporteront initialement des mesures empiriques à l'identification des talents dans une large tranche d'âge. L'équipe considère le bien-être comme un élément central de la performance future, les pilotes se concentrant dès le départ sur la force mentale et la confiance en soi. L'équipe sera également le fer de lance d'un programme sur mesure d'entraînement physique et de nutrition pour les jeunes pilotes féminines de >= More than Equal, à l'image des services fournis aux athlètes et aux pilotes actuels de Formule 1.

Amélioration de la vitesse grâce à un entraînement de course. David Coulthard s'associera aux meilleurs entraîneurs de course pour créer des stratégies de course qui jouent sur les forces des femmes. À cela s'ajoutera du temps sur la piste, l'ingrédient vital pour que les talents de la course se développent et que l'on puisse les voir prouver leur réussite. >= More than Equal s'associera aux équipes et à un écosystème en plein essor de possibilités de conduite féminine pour offrir un maximum de temps sur la piste.

Mettre en relation des talents avérés avec des équipes et des sponsors. Au fur et à mesure que le talent fait ses preuves en compétition, les membres de l'équipe de >= More than Equal tireront parti de leurs vastes contacts dans le monde des affaires et du sport automobile pour mettre en relation ce talent avec des équipes et des sponsors potentiels.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

À propos de >= More than Equal. > = More than Equal est une nouvelle initiative mondiale à but non lucratif qui adopte une vision à long terme du retour sur investissement vers son objectif de participation - et finalement de victoire - des femmes pilotes dans le championnat du monde de Formule 1. >= More than Equal demandera le statut d'organisme de bienfaisance en Angleterre et au Pays de Galles et fonctionnera selon des objectifs caritatifs.

À propos de David Coulthard MBE. David a remporté 13 fois le Grand Prix de Formule 1 et a terminé deuxième du championnat du monde des pilotes en 2001. David a fondé et cofinance >= More than Equal avec Komarek et rejoindra le conseil d'administration de l'initiative. Il met à profit son expérience de la course et ses contacts pour jouer un rôle actif dans le développement du programme.

À propos de Karel Komarek . Karel est le fondateur du groupe d'investissement mondial KKCG, dont la valeur des actifs dépasse les 9 milliards d'euros et dont les activités s'étendent sur 38 pays. >= More than Equal a été fondé et est cofinancé par Karel, qui fait également partie du conseil d'administration de >= More than Equal.

Plus d'informations sur l'initiative sont disponibles sur le site Web www.MoreThanEqual.com et des mises à jour seront également disponibles sur le profil Instagram @more.thanequal.

Pour toute question relative aux médias, veuillez contacter Maddy Coe : E-mail : [email protected]. Tél : +44 (0) 7384 547 656

