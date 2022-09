DÉCOUVREZ LES LAURÉATS DES PRIX WISE 2022

DOHA, Qatar, 18 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Six projets avant-gardistes relevant les défis éducatifs mondiaux ont été reconnus par WISE, une initiative de la Fondation du Qatar, pour leur contribution positive à l'éducation et à la société. Les lauréats des prix WISE 2022 sont :

Opportunity EduFinance de Opportunity International (États-Unis) aide les enfants à accéder à des écoles de qualité grâce au financement social. Elle fournit une assistance technique aux institutions financières pour lancer et développer des portefeuilles de financement de l'éducation ; et forme les écoles faisant partie de ces portefeuilles pour qu'elles deviennent plus viables financièrement et améliorent la qualité de l'éducation au fil du temps.

Educating for Wellbeing de AtentaMente (Mexique) se concentre sur le développement des compétences sociales et émotionnelles des adultes (SEC), en favorisant le bien-être des éducateurs et en créant des environnements bienveillants dans les classes et les écoles, offrant ainsi aux élèves un environnement d'apprentissage protecteur. En trois ans, 12 500 directeurs d'écoles maternelles, enseignants et autorités éducatives ont été formés bien-être.

Childcare Social Franchising de Kidogo (Kenya) a été développé pour soutenir les femmes en tant qu'entrepreneurs pour gérer leurs propres centres de la petite enfance, permettant aux jeunes enfants de recevoir une éducation et une prise en charge de qualité et à un prix abordable. Kidogo est aujourd'hui le plus grand réseau de garde d'enfants au Kenya, avec plus de 750 franchises touchant environ 16 000 enfants.

Remake Learning (États-Unis) met les étudiants en contact avec des expériences d'apprentissage qui cultivent la créativité et l'imagination dans et en dehors de la classe. Il s'agit d'un réseau de pairs de plus de 1 200 membres qui rassemble des éducateurs et des innovateurs afin de créer des possibilités d'apprentissage attrayantes pour les étudiants, et qui les aide ensuite à faire face aux rapides changements sociaux et technologiques.

La Internet Free Education Resource Bank de l'association Education Above All (Qatar) est une collection universellement accessible de ressources d'apprentissage par projet, sans technologie et avec peu de ressources, pour une approche de l'apprentissage dirigée par les élèves. Cette solution adaptative a touché plus de 827 000 apprenants dans plus de 14 pays avec plus de 30 partenaires, y compris des apprenants marginalisés dans des établissements de réfugiés, des communautés rurales éloignées et des contextes urbains mal desservis.

Climate Change Problem Solvers de Reap Benefit Foundation (Inde) a développé la plateforme Solve Ninja pour inciter les jeunes à agir et à acquérir des compétences du 21e siècle par le biais d'actions locales. En s'appuyant sur le pouvoir de la mobilisation de la base, de la technologie et des communautés axées sur l'action, plus de 112 018 Solve Ninjas ont mené plus de 94 000 actions liées aux problèmes climatiques et civiques au niveau national.

Les lauréats des prix WISE seront honorés à Doha lors d'une cérémonie exclusive. Outre la visibilité et les possibilités de mise en réseau au sein de la communauté WISE, chaque lauréat recevra 20 000 dollars (US).

