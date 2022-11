Découvrez les Produits de Aquagem innovants et économes en énergie pour les piscines au Piscine Global Europe

GUANGZHOU, Chine, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Spécialiste de la technologie à Inverter, Aquagem Technology Limited présentera sa dernière pompe de piscine à Inverter 20 fois plus économe en énergie et à refroidissement par eau sur son stand 6H59 au salon Piscine Global Europe 2022.

Dans le contexte d'une crise énergétique sans précédent, les prix de l'électricité en Europe ont atteint des niveaux record. Cela a poussé les entreprises à fabriquer des produits à haut rendement énergétique.

Deuxième plus gros consommateur d'énergie d'un ménage, la pompe de piscine consomme de 3 000 à plus de 5 000 kWh par an. Dans le cadre des exigences d'économie d'énergie, il est urgent de mettre au point des pompes de piscine à haut rendement énergétique pour remplacer les pompes traditionnelles à vitesse unique qui consomment beaucoup d'énergie.

Des technologies innovantes, des piscines économes en énergie

Aquagem, créateur de la technologie InverSilence®, présentera à Piscine Global Europe 2022 la pompe de piscine à Inverter 20 fois plus économe en énergie, une innovation révolutionnaire dans le secteur.

Dotée de la technologie InverSilence®, cette toute nouvelle pompe de piscine à Inverter est équipée d'un variateur qui contrôle avec précision la vitesse du moteur grâce à des algorithmes intelligents. En plus, l'efficacité de son moteur atteint le niveau IE5 le plus élevé. Ces deux innovations ont permis de créer une pompe de piscine 20 fois plus économe en énergie qu'une pompe à vitesse unique.

En outre, grâce à la technologie de refroidissement par eau, la nouvelle pompe de piscine à Inverter est sans ventilateur, ce qui la rend 40 fois plus silencieuse. Associée à la commande intelligente entièrement tactile, elle offre aux utilisateurs une expérience parfaite et leur permet de se baigner en toute saison tout en limitant leurs émissions de carbone, sans se soucier des factures d'électricité.

Aquagem présentera plusieurs autres innovations pour les piscines lors du Salon, notamment la première Vanne multiport automatique à écran tactile I-Wash et la Nage à contre courant InverJet à tension de sécurité 12 V. Bien entendu, la première pompe de piscine à inverseur du secteur - InverPro, Il y aura une démonstration en direct.

Aquagem s'engage toujours à fournir aux utilisateurs de piscines du monde les produits et solutions les plus économes en énergie et les plus intelligents. Rencontrez l'équipe d'Aquagem au stand 6H59 du 15 au 18 novembre pour échanger vos points de vue sur les derniers développements technologiques, les tendances du secteur et les stratégies marketing.

