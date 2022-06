Découvrez The Premium Collection, la collection du 40e anniversaire de Clé de Peau Beauté

Au cœur des rituels de soin et de maquillage les plus raffinés du monde depuis 40 ans, cette collection exceptionnelle est une célébration du savoir-faire, artistiquement et luxueusement forgée en or et en argent et constellée de diamants. Intitulée Radiant Sky, la collection s'inspire de l'éclat du Soleil et de la douce irisation de la Lune. Pour cette collection, le designer visionnaire Elie Top a capturé le céleste dans son univers imaginaire, transmettant sa lumière dans des bijoux Corps Celeste en édition limitée : Dazzling Jeweled Sun (Soleil éblouissant) et Luminous Jeweled Moon (Lune lumineuse), qui soulignent et rehaussent l'éclat des célèbres produits de Clé de Peau Beauté, La Crème et le Rouge à Lèvres, universellement convoités.

« Faire converger leurs énergies est la clé pour libérer l'éclat infini », explique M. Top.

Fabriquée à la main, dès la conception, The Premium Collection témoigne de l'engagement de Clé de Peau Beauté en faveur d'un savoir-faire exceptionnel. « Dessiner à la main m'aide à ressentir le lien entre l'humanité et les étoiles : toutes deux sont illuminées par le même rayonnement infini », explique M. Top.

Chaque pièce de haute joaillerie de The Premium Collection est délicatement sculptée, gravée, polie, sertie de diamants et assemblée à la main par des artisans hautement qualifiés en France. Seules trois parures complètes de The Premium Collection du 40e anniversaire de Clé de Peau Beauté peuvent être confectionnées chaque mois selon cette méthode méticuleuse et minutieuse.

Dazzling Jeweled Sun

Le Soleil apporte de l'éclat au ciel. La Crème le donne à la peau. Et le Dazzling Jeweled Sun de M. Elie Top rend hommage à ces deux éléments. L'art de M. Top fusionne l'or vermeil dix-huit carats et l'argent pur poinçonné 925 pour former la boîte à bijoux The Planet Jewelry Box. À l'intérieur, en suspension tel du caviar sur de la glace, se trouve La Crème. Élaborée pendant de nombreux jours selon une méthode éprouvée, enrichie d'un illuminateur puissant et hautement concentré, cette luxueuse crème pour le visage lisse et raffermit la peau et régénère sa beauté naturelle.

« J'ai imaginé La Crème comme un trésor, enfermé dans un coffre-fort, et vous devez trouver la clé de ce secret bien gardé », explique M. Top. Le Sun Pendant (pendentif Soleil) déverrouille la boîte à bijoux The Planet Jewelry Box, révélant le trésor en son sein : La Crème encerclée d'une plaque recouverte d'or 24 carats. Le pendentif se détache lors du déverrouillage, prêt à être porté comme un bijou précieux. Fabriqué dans le même or et le même argent que la boîte à bijoux The Planet Jewelry Box, le pendentif Sun Pendant est constellé de 40 diamants supplémentaires - un pour chaque année de l'histoire de Clé de Peau Beauté. Lorsque le pendentif Sun Pendant et La Crème sont retirés, l'écrin se transforme en boîte à bijoux The Planet Jewelry Box.

Il n'existe que deux ateliers au monde capables de créer la boîte à bijoux The Planet Jewelry Box, car les sphères de taille substantielle doivent être moulées en seulement deux pièces d'argent pur. Une fois que le bon atelier a été sélectionné, il a fallu dix tentatives minutieuses pour obtenir un moulage parfaitement sphérique.

Luminous Jeweled Moon

La Lune reflète un éclat doux et diffus. Il en va de même pour The Lipstick Collection de Clé de Peau Beauté et les pièces en or et diamants qui l'accompagnent. Le Luminous Jeweled Moon encapsule le Lipstick dans un placage en or 24 carats. Le boîtier Moon Mirror présente également un extérieur plaqué or, avec des diamants cloutés mettant en scène les étoiles et les différentes phases de la lune. À l'intérieur, un miroir double-face de fabrication française contribue à rendre chaque application parfaite. Le coffret bleu nuit de The Premium Collection contient également quatre teintes interchangeables de rouge à lèvres. Chacune contient la technologie Light-Empowering Enhancer inspirée des diamants pour réfléchir et diffuser la lumière. Les lèvres et la peau sont ravivées, grâce à une luminosité infinie qui semble être celle de la Lune.

À propos d'Elie Top

M. Elie Top a commencé sa carrière à l'âge de 20 ans ; deux ans plus tard, il s'est vu confier la création de la collection de bijoux d'une prestigieuse maison de couture. Une collaboration de dix ans avec Lanvin a suivi. En 2015, il fonde Elie Top, la marque de haute joaillerie éponyme, qui a fait l'objet d'articles dans le New York Times, Vogue et le Financial Times. La collection The Premium Collection du 40e anniversaire de Clé de Peau Beauté permet de se procurer des pièces Elie Top en édition très limitée, chacune contenant les produits de luxe les plus convoités de Clé de Peau Beauté.

À propos de The Premium Collection, la collection du 40e anniversaire de Clé de Peau Beauté

La collection The Premium Collection n'est disponible que dans certains pays/régions. Pour plus de détails, veuillez vous renseigner auprès de votre point de vente Clé de Peau Beauté le plus proche.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque de luxe mondiale de Shiseido Co., Ltd, a été fondée en 1982 comme l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat d'une femme en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau avancés du monde entier. Toujours guidée par une sensibilité et une intelligence esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté a insufflé à ses produits de la modernité, de l'enchantement et du dynamisme pour émerger en tant que leader de l'industrie en offrant un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Disponible dans 23 pays et régions du monde.

Page d'accueil de The Premium Collection de Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/int/the-premium-collection.html

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

