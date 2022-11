Découvrez un nouveau niveau de clarté avec le tout nouvel écran CHiQ UltraSlim

ZHONGSHAN, Chine, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CHiQ est une marque synonyme d'amélioration de la qualité de vie qui propose des appareils intelligents permettant de gérer les tâches ménagères en moins de temps, donnant ainsi plus aux consommateurs. Fidèle à notre mantra d'offrir une valeur ajoutée, le tout nouvel écran CHiQ UltraSlim vous surprendra par sa légèreté, son esthétique raffinée et sa clarté étonnante.

Étonnamment mince et compact

Son design compact et UltraSlim est comparable aux pages d'un livre, avec une esthétique simple mais frappante, avec un design sans cadre métallique, il se distingue dans n'importe quel environnement domestique ou de bureau comme une pièce maîtresse ornementale. Avec seulement 8 mm, l'écran peut également être facilement ajusté entre 5 et 15 degrés, vous donnant la perspective la plus confortable pour le travail et le jeu.

Stable sur tous les côtés pour un grand confort

Perchée sur un support métallique en forme de V plus stable et soutenue par un adaptateur de support VESA pour une stabilité sur tous les angles, la série UltraSlim est conçue pour offrir des vues plus confortables et une stabilité sur laquelle vous pouvez compter. Il est doté d'un écran large de 24, 27 et 32 pouces équipé d'un affichage Full HD et de 1,07 milliard de couleurs pour des images d'une clarté étonnante et les visions les plus vives.

Votre assistant idéal pour le travail et les loisirs

L'écran CHiQ UltraSlim est ultra-polyvalent et s'intègre parfaitement à votre installation, que ce soit à la maison ou au bureau. Doté d'un affichage à faible lumière bleue, il réduit efficacement les dommages causés par la lumière bleue aux yeux, et réduit la fatigue visuelle afin que vous puissiez gérer plusieurs projets grâce à son affichage complet. Cet assistant étonnant prend également en charge les profils et modes de jeu Freesync/FPS/RTS, avec des graphismes de pointe pour faire passer vos jeux au niveau supérieur.

Coup double

Enfin, combinez deux écrans CHiQ UltraSlim pour créer une configuration d'affichage vraiment étonnante, offrant un plus grand champ de vision, ainsi qu'une excellente expérience de bureau ou de jeu à un prix plus rentable.

CHiQ est synonyme d'appareils qui vous offrent plus de confort et de commodité. Obtenez une toute nouvelle perspective avec l'écran CHiQ UltraSlim, et restez concentré sur ce qu'il y a de mieux dans la vie, où que vous soyez.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1950048/image_5010092_36541106.jpg

SOURCE CHiQ