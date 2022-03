Dedicada à maestria: histórias com a Toshiba TV

HONG KONG, 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- No cruzamento entre tradição e inovação, alguns não só registram a história, mas também moldam o futuro. Relembrando o momento em que sua primeira tela ganhou vida, a inovação sempre esteve no DNA da Toshiba TV, juntamente com um compromisso com a autenticidade. Para compartilhar mais sobre os valores que sustentam essa dedicação e para mostrar o espírito da maestria em todas as esferas da vida, a Toshiba TV está lançando a #BeRealCraftsmanship.