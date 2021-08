Deep Isolation a obtenu un contrat pour étudier l'élimination des déchets en puits profonds en Slovénie

LONDRES, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- Deep Isolation, un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions de stockage et d'élimination des combustibles et des déchets nucléaires, a annoncé la signature d'un nouveau contrat d'une étude de faisabilité de forage pour ARAO, l'organisme slovène de gestion des déchets radioactifs.

L'étude examinera si un dépôt en puits profond pourrait permettre d'éliminer le combustible usé du réacteur de recherche slovène TRIGA II de l'Institut Josef Stefan de Ljubljana. Ce réacteur datant des années 1960, l'un des 66 de son genre dans le monde, produit des isotopes radioactifs dans le cadre de la recherche médicale. Sa mise à l'arrêt est prévue pour 2043.

« Nous sommes très intéressés par le potentiel des forages profonds pour fournir une solution d'élimination sûre pour les combustibles nucléaires en Slovénie à un coût inférieur à celui d'un dépôt minier », a déclaré Leon Kegel, chef de la planification et du développement d'ARAO. « Nous étudions déjà cette possibilité à la centrale nucléaire de Krško dans le cadre d'un projet distinct avec Deep Isolation et d'autres membres de l'ERDO. Le projet TRIGA II donne à l'ARAO l'opportunité d'évaluer les différentes possibilités pour le réacteur slovène. »

La solution d'élimination par forage profond de Deep Isolation combine des techniques de forage directionnel établies avec des technologies et des processus brevetés qui peuvent être déployés dans de nombreuses géologies. L'étude évaluera les données relatives au combustible usé du réacteur, fournira des estimations de coûts pour un forage dans le granite et le schiste, et fournira un calendrier du projet.

Deep Isolation a réalisé d'autres études de faisabilité pour des projets nucléaires avancés, notamment pour EPRI (États-Unis) et Fermi Energia (Estonie). « Le secteur des combustibles pour réacteur utilisés pour la recherche est un marché intéressant pour Deep Isolation, et l'élimination des déchets reste un problème non résolu », a déclaré Chris Parker, directeur général de Deep Isolation EMEA Ltd. « De nombreux pays disposent de plus de réacteurs de recherche que de centrales électriques à grande échelle. La Slovénie est une pionnière sur ce marché, et nous espérons que les travaux montreront que la solution des forages profonds est très rentable. »

Ces dernières années, Deep Isolation s'est imposée comme une solution crédible et innovante, de plus en plus considérée comme une alternative (ou un complément) aux dépôts miniers traditionnels. La société est actuellement en pourparlers avec plusieurs pays sur trois continents au sujet de son option de forages profonds.

À propos de Deep Isolation

Berkeley, CA, Deep Isolation est un innovateur de premier plan dans le domaine du stockage et de l'élimination des déchets nucléaires. Fondée par une passion pour la gestion de l'environnement, l'ingéniosité scientifique et l'esprit d'entreprise, Deep Isolation a développé une solution brevetée utilisant le forage directionnel et l'engagement communautaire pour isoler en toute sécurité les déchets nucléaires en profondeur.

CONTACT : Kari Hulac, [email protected]

Related Links

https://www.deepisolation.com/



SOURCE Deep Isolation