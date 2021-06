DEEP Robotics fait sensation avec sa série de chiens robots Jueying à l'ICRA 2021

Lors du salon ICRA de cette année, DEEP Robotics a présenté certains des produits et technologies les plus avancés du secteur. Par le biais d'interactions amusantes qui ont suscité l'intérêt des visiteurs, la dernière gamme de chiens robotisés de la société a montré ses capacités en matière de contrôle avancé des mouvements et de perception intelligente de l'environnement, reflétant l'intégration profonde de la technologie intelligente et du contrôle des mouvements. Plusieurs de ces produits ont déclenché des discussions animées entre pairs et publics.

Jueying : un chien robot créé pour les applications de l'industrie B2B, qui intègre organiquement des capacités sportives supérieures, une adaptabilité à des terrains complexes et d'autres fonctions de modules grâce à l'inclusion d'une série de modules, conçus pour des applications de scénarios spécifiques.

Jueying Mini et Jueying Mini Lite : des chiens robots agiles et d'usage général dotés d'une interaction vocale, d'un positionnement autonome, de la construction de cartes, d'une navigation autonome et de capacités d'évitement des obstacles en temps réel, en plus de la capacité de suivre une personne désignée sur commande.

DEEP Robotics, fondée en 2017, possède de multiples brevets sur les pièces centrales et le développement de systèmes de robots quadrupèdes intelligents, les algorithmes avancés de contrôle des mouvements, la perception intelligente de l'environnement et les domaines connexes. Le nom Jueying a été choisi pour incarner le célèbre cheval de l'ancienne période des Trois Royaumes en Chine. Le choix d'un nom aussi important sur le plan historique par la jeune entreprise technologique vise à montrer que les robots reflètent des éléments et un héritage culturel chinois.

À propos de DEEP Robotics

DEEP Robotics est une entreprise technologique axée sur les robots quadrupèdes intelligents, qui s'engage à réaliser un avenir efficace et intelligent grâce à la combinaison ultime du contrôle du mouvement et de l'IA. DEEP Robotics a démarré en 2017 et fournit une gamme complète de solutions pour les applications industrielles, notamment l'éducation et la recherche scientifique, ainsi que l'inspection de sécurité et la démonstration d'exposition.

Site officiel : https://www.deeprobotics.cn/en/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1523936/Smart_quadruped_robot_Jueying_appearance_ICRA_2021.jpg

Related Links

www.deeprobotics.cn



SOURCE DEEP Robotics