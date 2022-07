DEEP Robotics lance Jueying X20, un chien robot de détection des risques et de sauvetage

Jueying X20 peut s'aventurer profondément dans les zones sinistrées à haut risque extérieures et intérieures où il peut traverser des ruines, des tas de gravats, des cages d'escaliers et autres voies non structurées ; il peut également aisément franchir des obstacles et des marches de plus de 20 cm et gravir des pentes de 35 degrés. Grâce à sa capacité de se déplacer librement dans toutes les directions et de manœuvrer dans une petite surface de contact, le chien robot peut réduire les accidents secondaires. L'indice de protection IP66 de qualité industrielle permet au robot quadrupède de mener des opérations de détection dans des conditions météorologiques extrêmes, notamment des fortes averses, des tempêtes de sable et de poussière, des températures glaciales et de la grêle. La charge utile maximale de 85 kg permet au chien robot de transporter des bouteilles d'oxygène et autres matériels de secours vers les zones sinistrées, ce qui facilite l'assistance aux victimes en détresse et aux sauveteurs. En intégrant une large gamme de modules d'application, notamment un système de communication à longue distance, une caméra PTZ bi-spectre, un appareil de détection de gaz, une caméra omnidirectionnelle et un bras robotique, la solution robotique permet le contrôle et la transmission d'images longue distance, la détection des sources de chaleur, la détection en temps réel des gaz nocifs et des appels de secours, ainsi que bien d'autres fonctions. En outre, Jueying X20 est disponible avec un scanner laser rotatif en option, qui peut générer un nuage de points de haute précision représentant les sites sinistrés et accidentés en intérieur et en extérieur, ce qui constitue une source d'information solide pour les analyses de données post-catastrophes.