DEEP Robotics lance le premier chien robot chinois industriel étanche (IP66) Jueying X20

Conçu et fabriqué sur la base des commentaires des utilisateurs à propos de scénarios d'applications réelles et de la vaste compréhension de DEEP Robotics des applications industrielles, Jueying X20 présente une grande capacité de charge et d'évolutivité, un système de recharge autonome, une couverture pour tous les scénarios, une grande puissance informatique, et une précision de perception et est capable de fonctionner parfaitement dans de mauvaises conditions météorologiques . Le robot quadrupède fournit une protection au sein et autour du périmètre de tout type d'installation industrielle ou commerciale, ce qui en fait une solution plus efficace et intelligente pour les applications industrielles satisfaisant à des exigences de haut niveau dans un large éventail de scénarios.

Afin de répondre aux exigences des scénarios d'applications industrielles intelligentes où l'environnement évolue constamment et où un plus grand nombre de modules d'application sont nécessaires, Jueying X20 offre des performances plus élevées en termes de protection, d'évolutivité, de capacité de charge et d'autonomie par rapport aux modèles précédents.

Étanchéité de qualité industrielle avec l'indice de protection IP66 : le robot peut parfaitement fonctionner en extérieur même par temps pluvieux et dans d'autres environnements difficiles tout en limitant la pénétration de poussière dans ses systèmes.

: le robot peut parfaitement fonctionner en extérieur même par temps pluvieux et dans d'autres environnements difficiles tout en limitant la pénétration de poussière dans ses systèmes. Grande capacité de charge et d'évolutivité : avec une charge maximale de 40 kg, la large plateforme périphérique du robot est pourvue de multiples interfaces pour l'alimentation et les communications.

: avec une charge maximale de 40 kg, la large plateforme périphérique du robot est pourvue de multiples interfaces pour l'alimentation et les communications. Ultra-longue autonomie : grâce à son système de charge autonome et au modèle de cycle d'utilisation sans fil, le robot peut fonctionner pendant plus de 2 heures avec une charge de 20 kg et jusqu'à 4 heures sans charge.

grâce à son système de charge autonome et au modèle de cycle d'utilisation sans fil, le robot peut fonctionner pendant plus de 2 heures avec une charge de 20 kg et jusqu'à 4 heures sans charge. Adaptabilité aux terrains difficiles : le robot peut facilement franchir un obstacle de 18 cm de hauteur, monter et descendre des escaliers et gravir une pente de 30 degrés, ce qui lui permet de s'adapter à une variété d'environnements complexes, comme la pelouse, le sable, les champs de neige, les routes de gravier et les flaques d'eau.

le robot peut facilement franchir un obstacle de 18 cm de hauteur, monter et descendre des escaliers et gravir une pente de 30 degrés, ce qui lui permet de s'adapter à une variété d'environnements complexes, comme la pelouse, le sable, les champs de neige, les routes de gravier et les flaques d'eau. Perception intelligente : doté d'une caméra de détection de profondeur, d'un radar laser et d'un algorithme intelligent, le robot peut se déplacer de manière autonome sans suivre un chemin précis, éviter les obstacles de manière dynamique et reconnaître l'activité humaine en fonction des besoins réels.

DEEP Robotics, le premier fabricant chinois de robots quadrupèdes intelligents pour les applications industrielles, a lancé le premier modèle de sa gamme de robots Jueying en 2017. Depuis, les modèles Jueying ont été testés dans de multiples environnements d'application, y compris les patrouilles de sécurité, l'arpentage et l'exploration ainsi que le sauvetage public. Le modèle Jueying a acquis une certaine réputation grâce à la patrouille efficace d'un seul chien robot Jueying d'un poste électrique de 25 000 mètres carrés.

DEEP Robotics est une entreprise technologique qui fabrique principalement des robots quadrupèdes intelligents, s'engage à créer un avenir efficace et intelligent grâce à la combinaison ultime du contrôle du mouvement et de l'IA. DEEP Robotics a été lancée en 2017 et fournit une gamme complète de solutions pour les applications industrielles, notamment l'éducation et la recherche scientifique, ainsi que l'inspection de sécurité et la démonstration.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur DEEP Robotics, veuillez consulter le site https://www.deeprobotics.cn/en/.

