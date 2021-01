DeepBlue de série 3.0 da JA Solar obtém com sucesso a certificação do primeiro módulo 182 KS na Coreia do Sul

PEQUIM, 25 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- A JA Solar, fabricante líder de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que o tipo monofacial de seus módulos DeepBlue de série 3.0 obteve a primeira certificação de KS para módulos com base em wafers de 182mm x 182mm, conhecidos como "módulos 182", o que significa que o produto obteve aprovação para o mercado PV da Coreia do Sul. Espera-se que o tipo bifacial do DeepBlue 3.0 seja certificado no final deste mês, o que oferecerá aos clientes locais outra opção de alta eficiência.

Lançado em maio de 2020, o DeepBlue 3.0 integra as vantagens de várias tecnologias de alta eficiência e baixa degradação, incluindo a tecnologia de células PERC de alta eficiência PERCIUM+, e wafers de silício com dopagem de gálio, que permite que o produto tenha grande confiabilidade, eficiência de conversão e desempenho de potência de geração de energia. O desempenho incomparável combinado fez do módulo uma das melhores opções para ajudar a alcançar a paridade da rede em 2021.

Em setembro de 2020, o DeepBlue 3.0 se tornou um dos primeiros módulos 182 a ser certificado por instituições autorizadas, incluindo TUV, LVD e EMC, abrindo caminho para o acesso ao mercado global de PV, incluindo o mercado fotovoltaico da União Europeia com altas barreiras de entrada. Desde a sua primeira entrega em outubro de 2020, o produto foi enviado para uma série de mercados na América, Europa, Ásia, África e tem sido amplamente utilizado em usinas fotovoltaicas de larga escala montadas no solo, sistemas fotovoltaicos em telhados, usinas de integração solar-pesqueira, estacionamentos PV etc.

A JA Solar construiu uma excelente reputação e uma base de clientes leais no crescente mercado fotovoltaico sul-coreano com seus produtos e serviços de alta qualidade. Ela forneceu módulos para usinas fotovoltaicas em grande escala na Coreia do Sul, incluindo o maior projeto híbrido eólico-solar, o maior projeto de vidro duplo bifacial PERC no mercado local. Com a introdução de 182 módulos no mercado sul-coreano, a JA Solar fornecerá serviços mais bem localizados para os clientes com suas principais vantagens de produto e tecnologia, ao mesmo tempo em que promoverá o desenvolvimento do mercado fotovoltaico local.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

