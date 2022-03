DEEPKI, FÜHRENDER ANBIETER FÜR ESG-DATA-INTELLIGENCE, SICHERT SICH 150 MILLIONEN EURO UM DEN IMMOBILIENSEKTOR BEI DER REDUZIERUNG SEINER UMWELTAUSWIRKUNGEN UND DER BEKÄMPFUNG DES KLIMAWANDELS ZU UNTERSTÜTZEN

- Größtes Saas-ClimateTech Spendenaktion im Immobiliensektor -

BERLIN, 30. März 2022 /PRNewswire/ -- Deepki , der weltweit einzige Anbieter einer umfassenden ESG-Data-Intelligence-Plattform für den Immobiliensektor, erhält 150 Millionen Euro in einer Series-C-Finanzierung. Lead-Investoren der Finanzierungsrunde sind One Peak und Highland Europe, zwei in London ansässige VC-Gesellschaften, die sich auf marktführende, wachstumsstarke, technologieorientierte Unternehmen in Europa spezialisiert haben.