DEEPKI, LEADER DE L'ESG DANS L'IMMOBILIER, ACQUIERT FABRIQ, LA PREMIÈRE ENTREPRISE SAAS DU SECTEUR AU ROYAUME-UNI

PARIS, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Deepki , leader mondial de l'ESG qui accompagne les acteurs de l'immobilier dans leur transition zéro carbone grâce à la data intelligence, annonce acquérir son concurrent britannique Fabriq dans le cadre de son ambitieuse stratégie de développement international. Cette acquisition fait suite à l'annonce d'un nouveau financement de 150 millions d'euros en mars dernier.

Fondée en 2014, la plateforme SaaS de Deepki aide les investisseurs, les propriétaires et les gestionnaires d'actifs immobiliers à améliorer la performance Environnementale, Sociale et Gouvernance (ESG) de leurs actifs immobiliers et, ce faisant, à en accroître la valeur. Cette acquisition renforcera le leadership de Deepki en Europe, où elle possède des bureaux à Paris, Londres, Berlin, Milan et Madrid.

Fabriq, créée en 2011 dans le but de révolutionner l'exploitation ESG des bâtiments, a développé un logiciel de pointe qu'elle met au service de ses clients, 40 propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers qui utilisent la plateforme SaaS Fabriq OS, axée sur le rendement énergétique des actifs et complémentaire à la plateforme de Deepki.

Vincent Bryant, CEO et co-fondateur de Deepki, commente :

« Fabriq est une marque forte dotée d'une excellente réputation dans le secteur. Ses technologies complémentaires à Deepki Ready, associées à nos services de conseil, permettront à Deepki d'accélérer son développement international.

C'est une véritable opportunité pour nous d'aider le secteur de l'immobilier à atteindre son objectif zéro carbone. Il est urgent d'agir, en mettant davantage l'accent sur l'implémentation d'une stratégie ESG , et non seulement du reporting. Les investisseurs doivent prendre conscience de la nécessité d'investir dans des stratégies zéro carbone, et qu'ils ne possèdent pas toujours l'expertise et les ressources nécessaires pour relever l'immense défi du changement climatique. »

Benjamin Kott, fondateur de Fabriq, ajoute : « Nous sommes très heureux de participer au développement international de Deepki et de venir consolider sa position de leader sur le marché. Les deux entreprises proposent des solutions inégalables pour aider les propriétaires immobiliers à améliorer la durabilité et la performance de leurs bâtiments. »

La plateforme SaaS de Deepki permet aux clients d'obtenir une vision globale de la performance de leurs actifs, d'établir des plans d'action et facilite l'alignement des parties prenantes dans leur transition vers le zéro carbone. La plateforme est soutenue par des services d'accompagnement permettant d'offrir des solutions ESG complètes allant de la définition de la stratégie à son implémentation.

