DeFi-connector van Matrixport's Cactus Custody (TM) ondersteunt multi-ketencapaciteiten met MetaMask Institutional

Cynthia Wu, Hoofd Verkoop en Business Development bij Matrixport, zegt: "We zijn verheugd om voorop te lopen op het gebied van innovatie om de belangen van onze institutionele klanten te behartigen. Ons aanbod biedt tegelijkertijd het hoogste niveau van beveiliging en bruikbaarheid aan instellingen die van de enorme mogelijkheden binnen DeFi willen profiteren. We zetten ons volledig in om multi-ketencapaciteiten mogelijk te maken die een nog bredere toegang tot DeFi bieden en houden ons aan de hoogste normen op het gebied van beveiliging en naleving."

Johann Bornman, Product Lead voor MMI, voegt eraan toe: "EVM ketenondersteuning is één van de belangrijkste institutionele behoeften. Met de nieuwste multi-ketenfunctie voor bewaarrekeningen ondersteunt Cactus Custody niet alleen meerdere EVM-ketens, maar stelt het instellingen tevens in staat om vrijelijk digitale activa over deze netwerken te overbruggen. Dit is een serieus DeFi-aanbod voor instellingen."

Cactus Custody™ wil de markt meer veiligheid, transparantie en efficiëntie bieden. DeFi-connector biedt audittrails die zijn afgestemd op de nalevingsvereisten van de bestaande regelgeving, en zorgt ervoor dat alle gedecentraliseerde applicatie (DApps)-interacties en wallet-transacties op MMI traceerbaar zijn in het bewaarsysteem. DeFi-Connector implementeert ook zakelijke controles en een op rollen gebaseerd goedkeuringsproces tijdens de interactie met DeFi, naast veilige slimme contractadressen waarvan de privésleutels door een gekwalificeerde bewaarder worden beveiligd in een Hardware Secure Module.

Cactus Custody™ is de externe institutionele bewaarservice die wordt aangeboden door Matrixport, een van de snelst groeiende crypto-platforms voor financiële diensten in Azië -- met meer dan 10 miljard dollar aan klantenactiva voor onder meer miners, fondsen, projecten en vennootschappen in bewaring.

Over Cactus Custody

Het is Cactus Custody's missie om het digitale tijdperk te voorzien van veilige, transparante en efficiënte institutionele bewaardiensten. Dankzij een hypermodern systeemveiligheidsontwerp en infrastructuur, in combinatie met uitgebreide financiële beheerfuncties op bedrijfsniveau die geschikt zijn voor brede zakelijke scenario's, beschermt Cactus Custody doorlopend een miljard dollar aan digitale activa.

We leveren diensten aan 's werelds grootste en meest gerenommeerde miningbedrijven, miningpools, cloudminingplatforms, beurzen, fondsen en OTC-dealers, en helpen onze klanten op een veilige manier te groeien en op te schalen. Cactus Custody ondersteunt momenteel 70 belangrijke digitale activa en zal dat aantal in de toekomst verder uitbreiden. Kijk voor meer informatie over onze oplossingen op https://www.mycactus.com/en

Over ConsenSys

ConsenSys is het toonaangevende softwarebedrijf van Ethereum. We stellen ontwikkelaars, bedrijven en mensen wereldwijd in staat om applicaties van de volgende generatie te bouwen, moderne financiële infrastructuur te lanceren en toegang te krijgen tot het gedecentraliseerde web. Onze productsuite, die bestaat uit Infura, Quorum, Codefi, MetaMask, Truffle en Diligence, bedient miljoenen gebruikers, ondersteunt miljarden op blockchain gebaseerde vragen voor onze klanten en heeft miljarden dollars in digitale activa verwerkt. Ethereum is de grootste programmeerbare blockchain ter wereld, die toonaangevend is in zakelijke adoptie, ontwikkelaarsgemeenschap en DeFi-activiteiten. Op deze vertrouwde, open source foundation bouwen we de digitale economie van de toekomst. Ga voor meer informatie over onze producten en oplossingen naar:http://consensys.net/.

