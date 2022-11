Défiez de nouveaux ennemis dans MIR4 ! Un nouveau raid et un nouveau boss de raid ont été révélés !

La prison de Vipergeist et Claydoh GEN sont maintenant disponibles, de grosses récompenses pour le premier meurtre

Chambre Antidémon, carré magique qui donne beaucoup d'EXP, déverrouillé

Mise à jour du nouvel événement d'enregistrement mensuel « Enregistrement mensuel de Lucky Cat Luckster »

SÉOUL, Corée du Sud, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MIR4, le MMORPG à succès de Wemade, a révélé un nouveau raid et un nouveau boss le 29 novembre.

Dans la Prison Vipergeist, le nouveau 14ème étage du raid, des monstres de niveau 165 apparaissent alors que dans le GEN Claydoh, le 10ème étage du raid, un monstre de niveau 160 apparaît.

New Boss Raid 'Claydoh GEN' Update

Dans Claydoh GEN, le boss attaque fréquemment en brandissant une longue épée, en invoquant le sorcier de Claydoh et en formant une tempête de poussière d'un seul coup. Pour riposter, les utilisateurs doivent se battre ensemble et avoir des HP élevés.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent découvrir des contenus de raid et de boss plus difficiles. Une statue de dragon bleu épique, une pierre d'amélioration de dragon divin rare, une pierre d'amélioration mystique légendaire et d'autres récompenses sont offertes après avoir vaincu le raid pour la première fois.

La Chambre Antidémon est disponible au 6-8ème étage de Magic Square. Lorsque les joueurs attaquent les monstres dans la chambre, ils peuvent infliger plus de dégâts avec leur pouvoir anti-démon et acquérir plus d'EXP grâce aux combats.

Le nouvel événement d'enregistrement mensuel « Lucky Cat Luckster's Monthly Check-in » a également été mis à jour. Cet événement se déroule jusqu'au 27 décembre et les utilisateurs peuvent recevoir divers objets tels que des pilules de vigueur pour une croissance rapide, des tickets d'invocation de sphère de dragon et des tickets de raid en enfer.

De ma bataille, à notre guerre ! Consultez le site officiel pour plus d'informations sur MIR4.

