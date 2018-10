Definiens présente des solutions pharmacologiques pour le profilage immuno-oncologique

Son approche de phénomique des tissus accélère le développement d'essais cliniques et le profilage des patients

MUNICH, 3 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Definiens, société ayant développé l'approche Tissue Phenomics®, a annoncé que le premier forum Definiens Insights se tiendra à son siège de Munich, en Allemagne, le 17 octobre 2018. Les places sont limitées, mais l'inscription à cet événement gratuit est ouverte aux professionnels du secteur.

« Il s'agit d'une occasion particulièrement unique de nous entretenir avec différentes sociétés pharmacologiques et autres experts au sujet de leur expérience des solutions de phénomique des tissus de Definiens pour l'immuno-oncologie, le développement de biomarqueurs et le profilage des patients », a déclaré Ralf Huss, directeur médical chez Definiens.

Le Dr Huss est l'un des experts qui présenteront leurs expériences de tests immuno-oncologiques (IO) à l'occasion du forum. Des intervenants de MedImmune, Boehringer-Ingelheim et Covance/LabCorp feront également part de leurs expériences et de leurs meilleures pratiques.

Le calendrier de cet événement coïncide avec le Congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), où les plus grandes sociétés pharmacologiques du monde se rencontreront du 18 au 20 octobre pour présenter leurs avancées en matière de traitement clinique du cancer. Organisé à Munich, ville natale de Definiens, l'ESMO 2018 devrait voir participer près de 24 000 des meilleurs oncologues et chercheurs cliniques du monde entier.

L'un des principaux attraits de l'ESMO cette année est l'immuno-oncologie, qui est apparue ces dernières années comme l'un des domaines les plus prometteurs pour le traitement oncologique. Definiens offre des services de profilage immuno-oncologique et de pathologie numérique qui sont basés en grande partie sur l'approche de phénomique des tissus. L'entreprise offre ces services à des sociétés pharmaceutiques et emploie des pathologistes, des chercheurs en médecine translationnelle et en bio-informatique ainsi qu'une équipe complète de consultants en services.

« Le domaine de l'immuno-oncologie avance très rapidement », a déclaré le Dr Huss. « Et les plateformes de tests immuno-oncologiques actuelles sont limitées dans leur capacité à traduire rapidement des études de biomarqueurs en données pour les fabricants de médicaments. La capacité à trouver rapidement des données d'immuno-oncologie exploitables, puis à les standardiser et à les tester à grande échelle pour le dépistage des patients est susceptible d'améliorer considérablement les résultats d'essais cliniques en immuno-oncologie. Nous sommes heureux de pouvoir partager les futures offres et avancées technologiques pour le profilage immuno-oncologique. »

À propos de Definiens

Nous améliorons la vie des patients en révélant le phénome des tissus.

Dans le domaine de l'oncologie, les stratégies thérapeutiques ont changé : au lieu d'un assaut direct sur les cellules cancéreuses, nous essayons désormais de recruter le système immunitaire pour nous y aider. Notre mission consiste à accélérer l'innovation en immuno-oncologie en aidant les chercheurs pharmaceutiques à mieux exploiter les données sur les tissus à travers la technologie Tissue Phenomics® de Definiens. Notre expertise vise à accélérer et approfondir notre compréhension de la biologie des maladies et des mécanismes du système immunitaire, et permet d'appliquer des données multi-omiques dans le contexte du cancer, ce qui facilite la traduction de nouvelles connaissances en thérapies et en stratégies de traitement innovantes. Notre vision consiste à créer des profils de patients uniques et exploitables à l'aide de biomarqueurs harmonisés pour un niveau de soins individualisé, permettant aux patients de souffrir de moins d'effets secondaires et de vivre plus longtemps. La technologie éprouvée de Definiens a été utilisée dans des milliers de projets, produisant des résultats qui ont permis d'accélérer le développement de médicaments et ont produit plus de 1 000 publications dans des revues à comité de lecture.

Definiens est un membre du groupe AstraZeneca qui offre des produits et des services à des entreprises du secteur des sciences de la vie, notamment MedImmune, la branche mondiale de recherche et de développement biologique d'AstraZeneca.

