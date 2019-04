Definindo a essência do futuro, é lançado oficialmente o concurso global de design de temas de smartphone DIGIX HUAWEI

Juízes com autoridade global facilitam a criação de uma arena internacional de design profissional

Um impressionante painel de juízes foi nomeado, incluindo Xiaokang Liu (fundador da KL&K Creative Strategics), Jun Fei (professor da Escola de Design da Academia Central de Belas Artes), Bai Cha (um dos cartunistas mais populares da China), María José Pérez-Luque (diretora do programa de multimídia e design gráfico do ESNE, de Madri), Alejandro Magallenes (membro da Alliance Graphique Internationale), Jun Liang (diretor de design de experiência do usuário da Huawei UCD), Alexandre Plicque Gurlitt (designer visual sênior do Paris Aesthetic Research Center) e outros proeminentes mestres do design, de modo a criar a arena de design mais influente do setor de telefonia móvel.

Designers convidados especialmente criarão obras conceituais, interpretando a essência da nova arte

Para aquecer a competição, um painel influente de mestres do design foi convidado para criar um conjunto de obras de arte elegantes e imaginativas, mostrando ao público a nova definição de arte. O painel será composto por:

Ye Luying, ilustrador nomeado na lista Forbes Under 30 da Ásia

Wu Sijun, jovem artista

LOST7, ilustrador popular

Paulo Villagrán, um dos ilustradores mais proeminentes do México

Wang Yunfei, ilustrador popular

FIREYE, ilustrador popular

Liberdade para mostrar seus pontos fortes em quatro principais categorias

O concurso global de design de tema deste ano foi dividido em quatro categorias, dentre elas, ilustrações, animações, gráficos 2D e gráficos 3D. Os designers podem optar por enviar trabalhos para qualquer categoria, para concorrer ao prêmio e demonstrar sua unicidade na área específica escolhida.

Neste concurso de design de alto nível, designers do mundo todo competirão no mesmo palco e interpretarão novas artes com extraordinária criatividade. O design artístico será revitalizado por esses designers talentosos no processo de explorar a estética futurista.

Prêmios generosos para o talento de design

Oito grandes prêmios foram definidos para 134 vencedores, totalizando mais de US$ 330.000, e incluirão o Grande Prêmio Global Winner, o Prêmio Stars of Tomorrow, o Prêmio Most Popular, etc. Além das recompensas em dinheiro, como parte programa de apoio ao designer, foi criado um Fundo Criativo especial, para incentivar a criação de obras de arte e garantir aos artistas a receita correspondente. O concurso será lançado em mais de 170 países e regiões ao mesmo tempo. Todas as inscrições poderão receber exposição de bilhões através de canais on-line e offline no mundo todo, levando experiências extraordinárias para centenas de milhões de usuários de smartphones da Huawei.

Fácil de criar temas, usando a ferramenta de desenvolvimento de temas 9.0 da Huawei

Em paralelo ao concurso, a Huawei lançou oficialmente a ferramenta de desenvolvimento de temas 9.0. A recém-atualizada ferramenta de desenvolvimento de temas é compatível com a edição de visualização de temas, a pré-visualização on-line de múltiplos efeitos e o empacotamento de materiais com um clique, permitindo que os designers não tenham de desenvolver o complexo script de bloqueio de tela etc., gerando um ambiente amigável e deixando mais tempo para a criação.

Não perca as informações sobre o evento: sua participação afetará o futuro da estética do design de temas para smartphones

O tema é uma das principais medidas artísticas dos smartphones, e o designer de temas é o mestre que permite a fusão da arte e da tecnologia. E centenas de milhões de usuários serão influenciados por todos os detalhes do design do tema.

Acreditamos que um grande número de designers do mundo todo participará desta competição com entusiasmo! Para obter mais informações, visite o site oficial da empresa: https://themes.cloud.huawei.com/contest/index.html ou abra o aplicativo Huawei Themes, para entrar na página de inscrição do concurso e inscreva-se para participar!

Sobre o Huawei Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Catorze centros de P&D foram criados na América do Norte, Europa, no Japão, na Índia e China, etc. A Huawei Consumer BG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, wearables (produtos para usar no corpo), dispositivos de banda larga móvel, dispositivos familiares e serviço de nuvem para dispositivos, sendo a terceira maior fabricante de smartphones do mundo. As vantagens da rede mundial da Huawei, sua capacidade de operação global e suas parcerias por todo o mundo foram construídas em 20 anos de experiência no setor de telecomunicações. A Huawei Consumer BG dedica-se a fornecer as mais recentes tecnologias aos consumidores e compartilhar a felicidade dos avanços tecnológicos com mais pessoas no mundo todo. Trilhe o caminho e faça os sonhos se tornarem realidade.

