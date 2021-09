Degica célèbre le fait d'être la première société de paiement japonaise à sponsoriser Money20/20 en offrant une traduction gratuite de son site Web par l'IA pour les nouvelles inscriptions

La société de paiement japonaise donne le coup d'envoi de son expansion européenne à Money20/20 Europe, en offrant une traduction gratuite, de haute qualité et alimentée par l'IA pour les sites Web des clients en japonais, anglais et chinois

TOKYO et AMSTERDAM, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Degica, une société de paiements internationaux alimentée par l'IA dont le siège social est à Tokyo, célèbre ses débuts en tant que première fintech japonaise à sponsoriser Money20/20 Europe, la plus grande conférence fintech du continent, en offrant une traduction gratuite du site web alimentée par l'IA pour toutes les nouvelles inscriptions à l'événement sur la plateforme phare de la société, KOMOJU.

Cette initiative intervient alors que la société cherche à étendre ses services de paiement aux entreprises européennes qui souhaitent se développer au Japon.

« Le Japon est le quatrième plus grand marché du commerce électronique au monde, mais il est sous-évalué par de nombreuses grandes entreprises européennes et américaines, en grande partie à cause de la barrière de la langue. Nous sommes convaincus que le marché japonais recèle un potentiel incroyable pour les commerçants européens et nous sommes ravis de les soutenir, non seulement en fournissant des solutions de paiement locales, mais aussi en traduisant leur site web rapidement et de manière convaincante en japonais », a déclaré Jack Momose, PDG de Degica.

La proposition de Degica repose sur la plateforme de paiement exclusive de la société, KOMOJU by Degica, une plateforme leader au Japon, utilisée par des entreprises telles que le spécialiste de la distribution de jeux vidéo Steam, le fabricant d'ordinateurs portables Razer, les fournisseurs de plateformes de commerce électronique Shopify, Wix, Woo Commerce et Magento, et la propre branche d'édition de jeux vidéo de Degica, Degica Games.

En tant que principal fournisseur local de services de paiement au Japon, KOMOJU se donne pour mission de faire tomber les barrières entre le Japon et le reste du monde en matière de commerce électronique transfrontalier. Conçue pour aider les entreprises européennes à surmonter l'une des principales barrières, la langue, l'offre de traduction gratuite de KOMOJU s'applique à tous les sites Web des boutiques Wix ou Shopify, convertissant tous les textes en un japonais très naturel. Pour bénéficier de cette offre, les participants doivent simplement s'inscrire sur la plateforme KOMOJU pendant la durée du salon (21-23 septembre).

Pour s'inscrire à KOMOJU et profiter de l'offre, rendez-vous sur : fr.komoju.com.

Pour plus d'informations, visitez le stand KOMOJU B120 lors de la conférence Money20/20.

Pour une assistance sur place lors de Money 20/20 Europe, veuillez contacter :

Hanna Ulasava

Christian Desert

Matthieu Chapelle

Adresse e-mail : [email protected]

À propos de Degica

Lancée en 2016, Degica est une entreprise de paiements internationaux alimentée par l'IA, dont le siège se situe à Tokyo. L'entreprise trouve ses origines dans l'édition de jeux vidéo, où elle a décidé de développer sa propre solution interne pour traiter de manière sécurisée les paiements en ligne. Cette solution a si bien fonctionné que Degica a décidé de la commercialiser, ce qui a conduit à la création de la plateforme de paiement phare de l'entreprise, KOMOJU. Forte de son expérience technologique, Degica est également spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), ce qui lui a permis de développer un outil de traduction leader sur le marché. Aujourd'hui, la société cherche à combiner ces atouts avec ses plus de 15 ans d'expertise en matière de paiements et sa connaissance du secteur pour faire tomber les barrières du commerce électronique entre le Japon et le reste du monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.degica.com .

À propos de KOMOJU

KOMOJU est une plateforme de paiements internationaux, répartie sur quatre régions, avec plus de 50 partenaires internationaux et plus de 2 500 vendeurs actifs. Connectée à des plateformes telles que Shopify, Wix, Woo Commerce et Magento, KOMOJU offre aux commerçants un accès à toutes les principales méthodes de paiement au Japon, en Corée et en Chine et intègre des fonctionnalités de devises étrangères pour permettre aux commerçants de recevoir des fonds dans la devise de leur choix, tout en traitant les devises natives des marchés locaux.

Fondée en 2014 par Degica, KOMOJU (abréviation de l'expression japonaise « 購入モジュール », qui signifie « module d'achat ») a démarré avec un seul objectif : rendre le Japon simple. Aujourd'hui, sur la voie de cet objectif, elle s'impose comme la plateforme de paiement à la croissance la plus rapide au Japon.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : en.komoju.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1630867/KOMOJU_by_Degica_Logo.jpg

