Degree为极限突破团队新增五名大学运动员

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2021年9月1日 /美通社/ -- Degree Deodorant宣布为其#BreakingLimits#（极限突破）团队额外增加5名大学运动员合作伙伴，该团队由来自各种大学体育项目的运动员组成，他们激励人们每天突破极限。

Degree于2021年7月宣布成立#BreakingLimits#团队，14名创始成员庆祝“让大学运动员能够将他们的名字、形象和类似内容实现货币化”的历史性新政策。 以下每位新运动员分别获选，因为他们都有克服逆境以及激励他人满怀信心地超越自我极限的个人经历。#BreakingLimits#计划是Degree旨在鼓励人们超越自我极限的500万美元更大承诺的一部分 -- 支持面临最大障碍的人们积极行动，为他们施展抱负提供必要的工具、资源和安全空间。

Degree 的 #BreakingLimits# 团队成员如下：

“我们在创建#BreakingLimits#团队时即立志分享那些为运动奉献一生的大学生运动员的非凡故事和声音。我们震撼万分，因为有这么多不为人知、但又值得一听的故事。因此，我们很高兴扩大我们的团队，为更多运动员提供一个平台，以激励其他人继续超越自我极限，”Degree Deodorant高级营销经理Chiara Grillo表示。

为了帮助确定这些新成员，Degree上个月指引感兴趣的运动员在其Instagram上提出申请，并分享他们如何战胜个人和社会挑战并取得今天的成就。 这些新的运动员合作伙伴将加入由其他优秀大学运动员组成的现有#BreakingLimits#团队，并将参加明年的各项计划编制，包括当地社区项目、内容合作、与联合利华的导师计划等。

北美联合利华媒体和数字参与副总裁Rob Master表示：“联合利华是一家相信企业可以成为社会公益力量的公司，我们致力于持续采取有意义的长期方法与大学运动员展开合作。这不是“一时之举” -- 我们站在“NIL”对话的最前沿，希望为大学运动员合作开创一个积极先例，并期待着与这些个人和其他人继续合作。”

关于 Degree Deodorant

Degree体香剂和止汗剂设计用于激发每个人加大运动的信心。我们将致力于了解更多关于汗水的知识作为我们的事业，我们所学到的知识将指导每款产品的创新，帮助您不断前进。 作为一个专为运动而设并致力于运动推广的品牌， Degree始终相信运动的力量可以提升我们的福祉。 然而， 我们知道运动的机会并没有得到平均分配，这就是为什么我们承诺确保每个人都有运动的自由，并帮助青年通过运动的力量来改变生活的原因。 我们正在通过各种进行的合作和项目， 努力帮助每个人找到超越极限的信心来实现这一承诺。要了解更多信息，请访问www.degreedeodorant.com，并可通过Instagram、Twitter和 Facebook 关注我们。

关于北美联合利华

联合利华是一家全球领先的美容和个人护理、家庭护理以及食品和茶点产品供应商，产品销往190多个国家/地区和每天得到25亿人享用。2020年，我们拥有14.9万员工，销售额为507亿欧元。我们有超过一半的业务覆盖发展中和新兴市场。我们在世界各地的家庭用品中拥有约400个品牌。在 美国和加拿大，投资组合包括标志性品牌如：Dove、Knorr、Hellmann's、Lipton、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Dollar Shave Club、Q-tips、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé和Vaseline。

我们的愿景是成为可持续发展业务的全球领导者，并展示我们以目标为主导、面向未来的业务模式如何推动卓越的业绩。我们拥有悠久的传统，即成为一个惕励前行的负责任企业。这可以追溯到我们创始人William Lever的时代，他在100多年前推出了世界上第一个目标明确的品牌——阳光香皂（Sunlight Soap），这是我们今天管理公司的核心。

《联合利华指南》（Unilever Compass）是我们的可持续发展业务战略，旨在帮助我们实现卓越业绩并推动可持续和负责任增长，同时：

增进地球的健康；

增进人类的健康、信心和福祉；以及

为建设一个更公平、更具社会包容性的世界做出贡献。

虽然还有很多工作要做，但我们很自豪能在2020年被评为道琼斯可持续发展指数的行业领导者，并连续第10年在2020环球调查/可持续发展领导者调查中名列榜首。

有关美国联合利华及其品牌的更多信息，请访问：www.unileverusa.com

有关加拿大联合利华及其品牌的更多信息，请访问：www.unilever.ca

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