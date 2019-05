Деймон Кенниш назначен на пост коммерческого директора Array в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА)

ТОРОНТО (TORONTO), ПАРИЖ (PARIS) и ВАРШАВА (WARSAW), Польша, 10 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Array (Array Canada Inc.) сегодня сообщила о назначении Деймона Кенниша (Damon S. Kennish) на пост исполнительного вице-президента по коммерческой деятельности в регионе ЕБВА. Начиная с 13 мая 2019 года, г-н Кенниш, базирующийся в Варшаве и Париже, возглавит процесс расширения коммерческого присутствия Array (включая Willson & Brown).

Деймон Кенниш переходит в Array из Preferred Display Asia Ltd, где занимал должность главного исполнительного директора. Ранее г-н Кенниш основал и в течение 17 лет работал в команде Imagine POS Ltd - авторитетной компании-специалиста по мерчандайзингу в точках продаж (POSM) c головным офисом в Гонконге, операционными подразделениями в Китае и Великобритании и центрами клиентского обслуживания во Франции, США, Австралии и Японии.

Британец по происхождению, Деймон Кенниш имеет опыт работы в международной косметической отрасли во Франции, Великобритании, Азии и США. В его послужном списке - сотрудничество с такими компаниями, как L'Oréal, Elizabeth Arden, Li & Fung и Unilever. Г-н Кеннниш не раз реализовывал успешные проекты в сфере производства и POSM.

"Мы рады приветствовать Деймона в нашей команде, - отметил генеральный директор и президент Array Джефф Кассельман (Jeff Cassemlan). - Его преданность делу, глубокие знания отрасли здравоохранения и косметологии, обширный международный опыт и проверенные лидерские качества делают его весьма ценным кадром, способным оказать заметную поддержку на нашем пути к дальнейшему расширению мирового присутствия. Вместе с Дариушем Ручиньским (Dariusz Rutczyński), основателем Willson & Brown и генеральным директором Array Europe, они сделают наш Array идеальным партнером для наших коллег по брендингу и ритейлу".

О КОМПАНИИ ARRAY

Array - ведущий провайдер сервисов продвижения товаров внутри торговой точки для ведущих мировых производителей и ритейлеров косметической продукции. На протяжении вот уже более 35 лет Array предоставляет своим клиентам не имеющий себе равных спектр услуг, креативные инновации, обширный производственный потенциал, комплексные сервисы логистики, монтажа и последующего обслуживания. Создаваемые компанией витрины, стенды и стойки неизменно получают самые высокие оценки у маркетологов и ритейлеров по всему миру. Штат персонала Array насчитывает более 2 400 сотрудников. Компания с головным офисом в Торонто располагает филиалами в Бредфорде; Нью-Йорке и Лонг-Айленде; Мехико, Шэньчжэне и Шанхае; Париже, а после недавнего приобретения Willson & Brown - в Варшаве.

Мы создаем прекрасные моменты!

