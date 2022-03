DEIXE INSPIRAR-SE PELA ESLOVÊNIA

LIUBLIANA, Eslovênia, 4 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Eslovênia, um país de pouco mais de dois milhões de habitantes, é um dos países mais ecológicos e seguros do mundo. Localizado no coração da Europa, ele está situado entre os Alpes e o mar Adriático. Faz fronteira com a Croácia, a Itália, a Áustria e a Hungria. Antes parte da antiga Iugoslávia, o país é independente desde 1991 e foi reconhecido pelo Brasil em 1992. Também faz parte da UE e é membro da zona do Euro e do espaço SchengenUma beleza natural impressionante (pense em um conto de fadas como o Lago Bled) e uma surpreendente diversidade de solos (também temos cavernas) surpreenderão você com diversas experiências ao longo do ano: sejam elas experiências de atividades na natureza intocada, pausas na cidade repletas de cultura (pense apenas na arquitetura de Plečnik indicada para tombamento pela UNESCO), relaxantes férias em um spa ou a fantástica gastronomia. Como viajar com segurança é importante no mundo pós-pandemia, a Eslovênia esteve entre os primeiros países a apresentar o selo Green&Safe certificando os altos padrões de saúde e higiene, confirmados pelo selo Safe Travels emitido pela WTTC (Conselho Mundial de Viagens e Turismo).