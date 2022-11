DEKRA è pronta ad affrontare il futuro grazie al focus sulla sicurezza e sulla sostenibilità

Guida automatizzata e interconnessa: ulteriori investimenti nel circuito di prova del Lausitzring

Energie rinnovabili: nuovo laboratorio fotovoltaico inaugurato in Cina

Mobilità elettrica: test rapido delle batterie elettriche brevettato e lanciato sul mercato

Cyber security: aziende leader nel settore della tecnologia si aggiungono al nostro portafoglio clienti

Settore della revisione di veicoli: l'espansione continua con l'entrata nel mercato della Spagna e della Costa Rica

Idrogeno: supporto del lancio della prima flotta a noleggio di autocarri e prova dei consumi BMW

STUTTGART, Germany, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- DEKRA sta affrontando con successo i problemi connessi ai disordini economici e politici del 2022, un anno nel segno della crisi. L'organizzazione costituita da esperti globali prevede quest'anno di incrementare i suoi ricavi di circa il 5% con vendite fino a quasi 3,7 miliardi di euro. "Grazie alla nostra forte posizione di mercato e al trend ininterrotto verso una maggiore esigenza di sicurezza e sostenibilità, abbiamo raggiunto ancora una volta i nostri obiettivi di crescita", ha affermato Stan Zurkiewicz che da aprile 2022 è amministratore delegato DEKRA e presidente del consiglio di amministrazione. Concentriamo le nostre risorse per sfruttare le possibilità di crescita di settori con grande potenziale come la mobilità del futuro, la cyber security e la sostenibilità. Per l'amministratore delegato di DEKRA un particolare punto di interesse sarà la creazione di un'economia fondata sulla produzione dell'idrogeno. "Se vogliamo accelerare la transizione verso un futuro basato sull'idrogeno, dovremo incrementare gli investimenti nelle infrastrutture per la produzione di idrogeno e definire un quadro normativo esauriente che garantisca un utilizzo sicuro di tale tecnologia", spiega Zurkiewicz. "Grazie alla vasta gamma di potenziali applicazioni, l'idrogeno verde svolgerà un ruolo chiave nella lotta ai cambiamenti climatici". L'amministratore delegato DEKRA punta anche a realizzare la trasformazione digitale della gamma dei servizi di DEKRA ponendo contemporaneamente sempre al centro le esigenze dei clienti. In questo modo l'organizzazione diventerà partner globale per un mondo sicuro e sostenibile.

Leggi la versione integrale: https://www.dekra.it/news

L'immagine è disponibile all'indirizzo AP Images (http://www.apimages.com)





DEKRA e.V.

Comunicazione aziendale

Handwerkstrasse 15

70565 Stoccarda, Germania



Stoccarda, 24 novembre 2022 / N. 135-A

Dott. Torsten Knödler

+49 (0)711.7861-2075

+49 (0)711.7861-742075

[email protected]

SOURCE DEKRA SE