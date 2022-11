DEKRA is klaar voor de toekomst dankzij een focus op veiligheid en duurzaamheid

Verdere investeringen in automatisch en connected driving in de testfaciliteit Lausitzring

Hernieuwbare energie: nieuw fotovoltaïsch laboratorium geopend in China

E-mobiliteit: snelle accutest gepatenteerd en op de markt gebracht

Cybersecurity: marktleidende technologiebedrijven werden klant

Activiteit voertuiginspectie: uitbreiding gaat verder door introductie op de Spaanse en de Costa Ricaanse markten.

Waterstof: ondersteuning bij de lancering van de eerste vrachtwagenhuurvloot en verbruikstest bij BMW

STUTTGART, Germany, 24 november 2022 /PRNewswire/ -- DEKRA biedt succesvol weerstand tegen de economische en politieke onrusten in het door crisis geteisterde jaar 2022. De internationale expertorganisatie verwacht om dit jaar een verkoop te realiseren van rond de 3,7 miljard euro, wat een stijging is van ongeveer 5%. "Dankzij onze sterke marktpositionering en de stijgende trend naar meer veiligheid en duurzaamheid zijn we nog steeds op ons groeischema", verklaart Stan Zurkiewicz, sinds april 2022 CEO van DEKRA en voorzitter van de Raad van bestuur. De focus ligt op het benutten van de groeikansen op gebieden met veel potentie, zoals de mobiliteit van de toekomst, cybersecurity en duurzaamheid. Voor de leider van DEKRA is een van de belangrijkste interessegebieden de creatie van een waterstofeconomie. "Als we de transitie naar een op waterstof gebaseerde toekomst willen versnellen, moeten we verder investeren in de waterstofinfrastructuur en een omvattend regulerend kader opstellen voor een veilige toepassing van de technologie", vervolgt Zurkiewicz. "Vanwege zijn uitgebreide potentiële toepassingsmogelijkheden kan groene waterstof immers een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering." De CEO van DEKRA wil ook doorgaan met de digitale transformatie van de serviceportfolio van DEKRA en tegelijk de klantenbehoeften voorop en centraal plaatsen. Op deze manier wil de expertorganisatie de mondiale partner worden voor een veilige en duurzame wereld.

Lees hier het hele artikel: https://www.dekra.nl/nl/nieuws/#tab=press

Foto is beschikbaar bij AP Images (http://www.apimages.com)





DEKRA e.V.

Bedrijfscommunicatie

Handwerkstrasse 15

70565 Stuttgart, Duitsland

Stuttgart, 24 november 2022 / Nr. 135-A

Dr. Torsten Knödler

+49 (0)711.7861-2075

+49 (0)711.7861-742075

[email protected]



SOURCE DEKRA SE