Dellis es nombrado vicepresidente de préstamos agrícolas y comerciales de First Bank & Trust Company

ABINGDON, Virginia, 5 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- First Bank & Trust Company, una empresa de servicios financieros diversificados, anunció hoy que Rodney Dellis ha sido nombrado vicepresidente de préstamos agrícolas y comerciales.

Dellis tiene 28 años de experiencia bancaria, y anteriormente trabajó en Farm Credit of the Virginias. Se graduó de Ferrum College y luego obtuvo su maestría en Liberty University.

En su nuevo cargo, Dellis construirá relaciones de préstamos y depósitos agrícolas y comerciales en las comunidades de los condados de Bedford, Franklin, Pittsylvania y Halifax en Virginia.

"Rodney Dellis aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia a la División de Préstamos Agrícolas de First Bank & Trust Company", declaró Keith Phillips, vicepresidente ejecutivo y gerente de división de la División Agrícola de First Bank & Trust Company. "Sus competencias y profundos conocimientos serán un activo para nuestra creciente base de clientes en Virginia".

Dellis forma parte del equipo de liderazgo de la iglesia Palestine Baptist Church y es entrenador de fútbol en la escuela secundaria Staunton River High School. Él y su esposa, Laura, residen en Huddleston, Virginia con sus tres hijos, Katelyn, Noah y Jenna.

Acerca de First Bank & Trust Company

First Bank & Trust Company, uno de los principales bancos comunitarios de los Estados Unidos, es una empresa de servicios financieros diversificados con oficinas en el suroeste de Virginia, el noreste de Tennessee y los valles de New River y Shenandoah Valley. El banco satisface los objetivos financieros de sus clientes a través de la oferta de productos de cuentas de cheques gratuitos para cuentas personales y comerciales, y de la evaluación de soluciones de préstamos administrados por las divisiones de préstamos hipotecarios, agrícolas y comerciales. El banco ofrece soluciones financieras integrales a través de representantes de servicios de fideicomiso y corretaje.

Acerca de la División de Préstamos Agrícolas de First Bank & Trust Company

La División de Préstamos Agrícolas de First Bank & Trust Company se estableció en 2002 y está comprometida a satisfacer las necesidades particulares de la industria agrícola en Virginia, Carolina del Norte y Tennessee. First Bank & Trust Company es un prestamista preferente de USDA-FSA en siete estados, y es un originador de préstamos FarmerMac para la región del Atlántico medio. First Bank & Trust Company se sirve de un comité asesor agrícola compuesto por líderes de todos los sectores de la industria agrícola. First Bank & Trust Company es miembro del Virginia Agribusiness Council (Consejo de Agronegocios de Virginia) y fue honrado con el reconocimiento especial de un Premio de Agronegocios en 2008.

