DELOREAN ANNONCE UNE NOUVELLE DATE DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNÉE D'UNE PHOTO

Même si l'exposition du nouveau véhicule électrique sur le Concept Lawn de Pebble Beach est toujours prévue le 21 août 2022, la révélation tant attendue de la DeLorean aura lieu trois jours plus tôt. « L'excitation monte tout comme les portières de notre voiture de sport emblématique, et nous allons révéler le prototype nouvelle génération trois jours plus tôt que prévu sur la scène la plus prestigieuse de Pebble beach », a déclaré Troy Beetz, directeur marketing de DeLorean Motor Company Inc. Le passé, le présent et l'avenir de la marque DeLorean seront dévoilés tout au long de la Monterey Car Week grâce à une série d'activités et d'événements mettant en valeur ce nouveau véhicule. En même temps que cette présentation, DeLorean annoncera également le nom officiel du véhicule.

Alors que DeLorean se prépare à monter sur scène en août, la marque a publié vendredi dernier un aperçu pixellisé de la première image officielle du véhicule électrique. Après un week-end de spéculations, une photo de trois quarts du véhicule a été dévoilée lundi, révélant l'épaulement et le feu arrières gauches de la voiture concept.

Cette voiture concept tant attendue est l'aboutissement de plus de 40 ans d'histoire avec la prestigieuse société de design Italdesign et la nouvelle version de DeLorean d'une icône moderne.

Pour en savoir plus sur DeLorean et sa présentation officielle à Pebble Beach, consultez le site Web www.DeLorean.com .

À propos de DeLorean : DeLorean Motors, Inc. est une entreprise de mobilité à énergie nouvelle dotée d'une présence universelle. La société a présenté son premier véhicule au public en 1981 et est devenue par la suite une marque emblématique caractérisée par ses designs révolutionnaires et avant-gardistes. Après trois générations de progrès, DeLorean s'est engagée dans sa trajectoire future en 2022 avec un véhicule électrique.

