Delta bringt ultraschnelles 200 kW-Ladegerät für Elektrofahrzeuge in EMEA auf den Markt

Optimierung des CAPEX für Ladepunktbetreiber

Für CPOs wird sich die Investition in den UFC 200 rasch rentieren. Dank Skalierbarkeit, Ladespannungen bis 1000 V und des modularen Designs des Stromversorgungssystems ist die Investition außerdem zukunftssicher. Das trägt zur Optimierung des CAPEX bei, da eine einzige Plattform durch unterschiedliche Leistungskonfigurationen für das gesamte Schnellladenetzwerk genutzt werden kann. Weiteres Optimierungspotenzial wird erreicht durch Synergieeffekte bei Service und Support.

Zur langfristigen Planungssicherheit trägt bei, dass für eine nachträgliche Erweiterung der Ladeleistung keine neuen Baugenehmigungen erforderlich sind. Diese Erweiterung wird durch einfaches Hinzufügen von Gleichrichtermodulen realisiert.

Hochleistungstechnologie für schnelles und sicheres Laden

Der UFC 200 erfüllt die Erwartungen der Eigentümer von Elektrofahrzeugen an ein schnelles und einfaches Aufladen. Dafür kann die maximale Gesamtkapazität von 200 kW in 2 x 100 kW aufgeteilt werden, um zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufzuladen. Das innovative, temperaturgesteuerte Hochleistungs-CCS-Ladesystem liefert bis zu 400 A Ladestrom, wodurch das System zusätzliche Leistung bereitstellen kann, wenn die Batterien des Elektrofahrzeugs einen niedrigen Ladestand haben.

Dank des patentierten Sicherheitskonzepts ist sichergestellt, dass Ladekabel und Ladestecker immer im optimalen Temperaturbereich arbeiten – selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen und bei häufigem Gebrauch. Im Bedarfsfall wird dafür die Ladeleistung reduziert, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Das innovative Temperaturmanagementsystem trägt zudem wesentlich zur Verbesserung der Effizienz bei, da die Leitungsverluste der Kupferkabel reduziert werden. So erhöht sich zum Beispiel die Effizienz der Ladestation bei einem Ladestrom von 400 A um bis zu 1,2% im Vergleich zu einem standardmäßigen, flüssigkeitsgekühlten Kabelsystem (ohne Berücksichtigung des zusätzlichen Stromverbrauchs eines eventuell installierten Kühlsystems).

Ideal für anspruchsvolle CPOs

Die leicht bedienbare Benutzeroberfläche des UFC200 verfügt über einen 7-Zoll-LCD-Informationsbildschirm und ein Touchpad mit RFID- und Zahlungskartenfunktionen.

CPOs profitieren zusätzlich von den Unterstützungsdiensten, die die Interoperabilität mit Elektrofahrzeugen der nächsten Generation sicherstellen sollen. Das ausgefeilte Servicekonzept aus lokalen Servicepartnern, Ferndiagnose und Wartung über separate Serviceschnittstellen trägt zur Erhöhung der Verfügbarkeit des UFC 200 bei. Zur Einhaltung der MID-Eichvorschriften des deutschen Eichrechts verfügt der UFC200 über ein fortschrittliches integriertes Messsystem.

Mit der Möglichkeit mehrere Fahrzeuge gleichzeitig an einer einzigen Ladestation bedienen zu können, unterstützt der UFC 200 CPOs bei der Bewältigung der Herausforderung, stets die entsprechenden Laderessourcen zur Verfügung zu haben.

Der UFC 200 ist Deltas Antwort auf die zunehmende Nachfrage nach geeigneter Schnellladeinfrastruktur, die sich durch die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen mit immer höherer Ladeleistung ergibt.

Über Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit tätiger Anbieter im Bereich Schaltnetzteile und Wärmemanagementprodukte mit einem erfolgreichen Portfolio von intelligenten Energiesparsystemen und Lösungen in den Bereichen industrielle Automatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsenergie, Datenzentrumsinfrastruktur, Aufladung von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und -anzeige und fördert mit all dem die Entwicklung intelligenter Fertigung und nachhaltiger Städte. Als Unternehmensbürger der Spitzenklasse, der sich von seinem Leitbild, „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft zu bieten", leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in der hocheffizienten Energieelektronik und sein CSR-integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen.Delta bedient Kunden über seine Vertriebsbüros, F&E-Zentren und Produktionsstätten, die auf fast 200 Standorten auf fünf Kontinenten verteilt sind.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für CSR erhalten. Seit 2011 wird Delta in neun aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI-Weltindex der Dow Jones Sustainability™-Indexe gelistet. Im Jahr 2017 wurde Delta zum zweiten Mal in Folge von CDP (ehemals das Carbon Disclosure Project) für seine Führungsrolle im Bereich Klimawandel ausgewählt.

Weitere Informationen über Delta finden Sie auf www.delta-emea.com .

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1177354/Delta_Electronics_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1201501/UFC_200kW.jpg

Related Links

http://www.delta-emea.com/



SOURCE Delta Electronics BV