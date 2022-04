DELTA CAPITA OUVRE UN BUREAU À BANGALORE

LONDRES, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- Suite aux récents investissements majeurs dans JDX Consulting et Wrexham, Delta Capita (la division des services financiers de Prytek) a choisi Bangalore comme emplacement de choix pour son rayonnement international en pleine expansion.

Le bureau de Delta Capita à Bangalore a ouvert dans le Karnataka et compte une équipe de 21 personnes, qui devrait doubler d'ici juin. Le nouveau bureau soutiendra l'activité de services gérés CLM (Client Lifecycle Management - Gestion du cycle de vie du client) de Delta Capita et prévoit de se développer et de servir d'autres secteurs d'activité au fil du temps.

L'ouverture de ce nouveau bureau fait suite à une croissance impressionnante dans la région. Delta Capita India a été lancée l'année dernière pendant la pandémie au moyen d'une petite équipe et a connu une croissance substantielle dans tous les secteurs verticaux, dans le but d'étendre sa présence dans la région. En peu de temps, Delta Capita a su séduire des individus très expérimentés pour intégrer son organisation dynamique et en pleine expansion.

Pancham Taneja, responsable régional de la division CLM pour l'Inde, a déclaré : « L'ouverture de notre bureau en Inde est une nouvelle étape importante pour Delta Capita au niveau mondial. Bangalore est une plateforme stratégique importante pour la région, et elle dispose d'un vivier de talents sérieux et expérimentés, avec un accès à certaines des meilleures universités de la région. Nous sommes ravis d'apporter toutes nos compétences à Bangalore et, en implantant Delta Capita en Inde, nous nous engageons à répandre l'esprit de réinvention et nous espérons établir un environnement de travail centré sur les valeurs qui stimule l'innovation et la collaboration ».

Gary McClure, PDG CLM, a déclaré : « Je suis ravi d'ouvrir notre nouveau bureau Delta Capita à Bangalore, qui alliera l'ingéniosité et l'expertise indiennes locales à la culture entrepreneuriale et à un système de valeurs axé sur le client. Nous nous sommes engagés à étendre notre présence mondiale dans le domaine des services financiers, et le nouveau bureau couvre les capacités essentielles en matière de conseil, de services gérés et de technologie pour les marchés de capitaux ».

À propos de Delta Capita :

Delta Capita est un fournisseur mondial de services de conseil, de services gérés et de technologie pour les marchés de capitaux. Delta Capita possède une combinaison unique de compétences en matière de services financiers et de capacité d'innovation technologique. Basés à Londres et disposant de bureaux dans le monde entier, nous travaillons avec les plus grandes institutions financières du monde pour les aider à se conformer aux réglementations, à simplifier leurs opérations, à réduire leurs coûts, à innover leurs modèles d'entreprise et à tirer parti des technologies financières les plus avancées.

L'offre de Delta Capita comprend :

Post Trade – Delta Capita fournit une suite complète de services de validation, de règlement et d'autres services liés au cycle de vie des transactions dans toutes les catégories d'actifs.

Client Lifecyle Management (Gestion du cycle de vie du client) – Delta Capita fournit un service de bout en bout axé sur la gestion du cycle de vie complet du client de manière efficace et efficiente et sur l'amélioration de l'expérience client grâce à une intégration transparente avec d'autres processus.

Produits de détail structurés – Les experts de premier plan et la technologie spécialisée de Delta Capita sont utilisés par de nombreux émetteurs de produits structurés de premier plan pour réduire la pression sur leurs ressources et bénéficier des normes et de la mutualisation du secteur.

Tarification et risque – Delta Capita fournit des solutions de front office, notamment pour la saisie des transactions multi-locataires, la tarification et la gestion des risques pour toutes les classes d'actifs.

Opérations – Delta Capita fournit des consultants axés sur l'augmentation des ressources pour les banques d'affaires et d'investissement, les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs, les gestionnaires de patrimoine et les infrastructures de marchés financiers.

Delta Capita est la division des services financiers de Prytek et a été reconnue trois années sur quatre par le Financial Times comme l'une des 1000 entreprises à la croissance la plus rapide en Europe, notamment en 2021.

