Delta colabora con el Groupe PSA para alimentar la infraestructura de carga EV en Europa, y más allá

HOOFDDORP, Países Bajos, 10 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Delta, líder mundial en soluciones de gestión mundiales energéticas y térmicas, anunció hoy una colaboración junto a Groupe PSA de cara a impulsar la e-mobility en Europa y más allá. Según la colaboración mencionada, Delta fue seleccionada como uno de los socios técnicos de Groupe PSA para cargadores de vehículos eléctricos (EV), ya que ofrece una gama completa de soluciones de carga AC y DC capaces de cumplir con la amplia gama de requisitos de los diferentes escenarios de carga, además de las necesidades en evolución de los comerciantes y conductores EV. Las soluciones de infraestructura de carga EV de Delta estarán disponibles por medio de la lista de socios de instalación de carga EV seleccionados del grupo. Por medio de la iniciativa, las soluciones de infraestructura de carga aprobadas por Groupe PSA estarán disponibles como accesorio para hogares con una sola familia y en complejos de múltiples familias en los 27 estados de la UE, además de contar con la posibilidad de ampliarse hacia otros países de todo el mundo.

Comentando la decisión de Groupe PSA de estandarizar la gama de Delta de cargadores AC y DC, Vincent Lin, Director Senior de Desarrollo Empresarial de e-Mobility & Smart Energy Solutions de Delta EMEA, declaró: "Delta se enorgullece de estar asociados en esta colaboración, que busca llevar la carga EV simplificada a muchos más clientes del Groupe PSA. Al tiempo que acelera la revolución EV en Europa, Groupe PSA establece una tendencia para ayudar a proporcionar estos beneficios de los EVs a muchos más clientes, por medio de una amplia gama de productos. Su última iniciativa impulsará la popularidad de los EVs, haciendo que la carga sea sencilla y adecuada para todos sus clientes".

Como principal proveedor de soluciones verdes inteligentes que se aventajan de su valentía única de la electrónica energética de alta eficacia e integración de sistema, Delta ha desarrollado una gama completa de soluciones de carga EV ampliamente versátiles AC y DC con un rendimiento energético de hasta 200kW, además de una eficacia de conversión de energía tan elevada como de un 96%. El tamaño compacto y compatibilidad con todos los estándares de carga para la eficacia operativa facilitan la experiencia de carga optimizada. Estas prestaciones han sido factores decisivos en la selección de Groupe PSA' de Delta como socio técnico para la e-mobility. La experiencia industrial sólida, escalabilidad de su capacidad de producción y capacidad de Delta de adaptarse a sus necesidades en términos de volúmenes y especificaciones de productos mientras cumple con los estándares de calidad elevados y una gestión de cadena de suministro estable fueron fortalezas del Groupe PSA identificadas en Delta.

La colaboración con Delta subraya la estrategia del Groupe PSA de aumentar la cifra de cargadores EV disponibles para sus clientes, mientras que el despliegue es de un solo punto de contacto y de una solución EV de una sola compra. Estará disponible una auditoria online para que los clientes ayuden a confirmar la viabilidad de la instalación, antes de que el cargador más adecuado de Delta se instale por medio de expertos cualificados. Para optimizar la experiencia al cliente, recibirán el apoyo de un centro de llamadas dedicado y de los servicios post-venta.

Con las diferentes clasificaciones energéticas, interfaces, apoyo al protocolo OCPP y gestión de autorización, los cargadores EV de Delta son adecuados para todos los sitios de carga y aplicaciones, proporcionando mejores prestaciones para la cifra de conductores EV en alza.

Acerca de Delta

Delta, fundado en 1971, es el líder mundial en soluciones para gestión energética y térmica, contando con una cartera boyante de sistemas de ahorro de energía inteligentes y soluciones dentro de los campos de la automatización industrial, automatización de edificios, energía de telecomunicaciones, infraestructura de centro de datos, carga EV, energía renovable, almacenamiento de energía y para nutrir el desarrollo de la fabricación inteligente y ciudades sostenibles. Como ciudadano empresarial de nivel mundial guiado por la declaración de su misión "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow", Delta se basa en su competencia central en electrónica energética de alta eficacia y en su modelo de negocios integrado CSR para hacer frente a los principales temas medioambientales, como el cambio climático. Delta presta servicio a sus clientes por medio de sus oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación propagadas por más de 200 localizaciones repartidas en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo gracias a sus logros, su innovadora tecnología y su responsabilidad social corporativa. Desde 2011, Delta ha sido seleccionada como miembro de DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ durante nueve años consecutivos. En 2017, Delta fue clasificado por el CDP (antiguamente Carbon Disclosure Project) por su Climate Change Leadership Level por segundo año consecutivo.

Si desea más información acerca de Delta, visite la página web www.delta-emea.com

