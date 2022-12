Delta dévoile son nouveau centre d'expérience client pour les solutions de centres de données

SOEST, Allemagne, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial en matière de solutions de gestion de l'énergie et de la chaleur, dévoile un nouveau centre d'expérience client pour ses solutions de centres de données et d'onduleurs à Soest, en Allemagne. D'une superficie de 500 m², le centre dispose d'une capacité d'alimentation et de test de plusieurs MW. Elle peut ainsi répondre à toutes les exigences en matière d'essais et de qualification, qu'il s'agisse d'un centre de données d'entreprise ou d'un centre de données en colocation de plusieurs mégawatts, ce qui la rend idéale pour accueillir des démonstrations de produits, ainsi que des sessions de validation et de formation. La conception, la construction et l'exploitation du centre d'expérience client sont conformes aux normes de sécurité internationales, tandis que les tests sont entièrement automatisés et contrôlés en vue d'atteindre le plus haut niveau de fiabilité. Grâce à son équipe d'ingénieurs professionnels, le centre d'expérience client constitue un réservoir de connaissances et de talents pour de nombreuses organisations de la région EMEA.

Delta Unveils its New Customer Experience Center for Data Center Solutions

« Selon certaines données d'études de marché, le marché des centres de données en Europe devrait connaître une croissance de 5,53 % au cours de la période 2022-2027 en termes d'investissements[1] », a déclaré Rakesh Mukhija, responsable des solutions d'infrastructure critique de mission (MCIS) chez Delta EMEA. « Le besoin en centres de données, allant du niveau entreprise au niveau colocation, augmente rapidement. Nous aidons nos clients à construire des centres de données personnalisés, fiables, flexibles, faciles à gérer et économes en énergie, avec un indicateur d'efficacité énergétique inférieur à 1,5, en leur proposant nos solutions d'infrastructure pour centres de données. Témoignant du leadership et des compétences techniques de Delta, le nouveau centre d'expérience client est la vitrine parfaite de notre solution, et nous sommes ravis d'inaugurer cette nouvelle installation. »

Installations de démonstration et d'exposition

Dans le centre d'expérience client, Delta présente à ses clients et partenaires une large gamme de solutions de centres de données hautement fiables et économes en énergie. Ils peuvent se rendre compte de la qualité et de la fiabilité des solutions proposées par Delta, notamment des onduleurs AC allant de 1 kVA monophasé à 1 000 kVA triphasé avec des systèmes simples/parallèles, des batteries, un système Busway, des baies informatiques et leurs accessoires, des solutions pour centres de données à baie unique, des armoires de distribution et des batteries lithium-ion.

Qualification et acceptation

Le centre d'expérience client est également équipé de sorte à effectuer des tests de qualification ou d'acceptation grâce à ses installations d'essai de mégawatts. Des tests d'application sur le terrain peuvent être réalisés jusqu'à 2,4 MW, tandis que tous les tests sont conformes à la norme DIN EN 62040 pour garantir le plus haut niveau de sécurité. La puissance peut être augmentée jusqu'à 3,6 MW pour créer des applications de haute puissance dans des conditions de travail réelles dans un environnement professionnel, tel qu'un centre de données en colocation de niveau mégawatt. L'installation permet de réaliser toutes les opérations de commutation pour répondre aux diverses demandes des clients, tout en assurant un contrôle entièrement automatisé associé à des effets de visualisation parfaits.

Formation et certification

L'établissement propose des formations et des certifications pour son propre personnel ainsi que pour ses partenaires. Grâce aux installations sur site, elle peut créer des scénarios extrêmes pour démontrer l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de ses solutions d'onduleurs. Pour les clients qui ne connaissent pas encore les solutions de Delta, les démonstrations permettent de renforcer la confiance dans les capacités de ses solutions et de mieux faire connaître ses solutions de centres de données et d'onduleurs.

Christian Ferber, architecte de centre de données pour les solutions d'infrastructure critique de mission chez Delta EMEA, ajoute : « Unique dans le secteur, le centre d'expérience client atteste des performances, de la fiabilité et de l'adéquation de nos solutions à un large éventail d'exigences de nos clients en matière de centres de données. Il valide la position de Delta en tant que leader dans la région EMEA en matière de ventes et de support client, tout en démontrant que Delta est un partenaire fiable et compétent pour l'activité et l'exploitation de leurs centres de données. Entièrement fonctionnel, le centre d'expérience client offre aux clients et aux partenaires un lieu central équipé d'équipements, de technologies et d'une expertise de pointe pour les aider à répondre aux exigences des centres de données en matière d'alimentation et d'infrastructure, qui évoluent rapidement. » Nous vous invitons à contacter notre équipe commerciale locale et à programmer une visite de notre centre d'expérience client ultramoderne.

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est un leader mondial dans le domaine des alimentations à découpage et des produits de gestion thermique. Elle dispose d'un portefeuille florissant de systèmes et de solutions intelligentes d'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation des bâtiments, de l'alimentation des télécommunications, de l'infrastructure des centres de données, de la recharge des véhicules électriques, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et des écrans, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne de classe mondiale guidée par son énoncé de mission, « Fournir des solutions innovantes, propres et écoénergétiques pour un avenir meilleur », Delta s'appuie sur ses compétences fondamentales en matière d'électronique de puissance à haut rendement et sur son modèle d'entreprise axé sur la responsabilité sociale pour s'attaquer aux principaux problèmes environnementaux, comme le changement climatique. Delta sert ses clients par le biais de ses bureaux de vente, de ses centres de R et D et de ses usines de fabrication répartis sur près de 200 sites sur les 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et distinctions au niveau mondial pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises. Depuis 2011, Delta fait partie de l'indice DJSI World des indices Dow Jones Sustainability™ (DJSI), cumulant 12 années consécutives. En 2021, Delta a également été reconnue par le CDP avec des notes très élevées pour sa contribution substantielle aux problèmes de changement climatique et de sécurité de l'eau et a été nommée « Supplier Engagement Leader », ou leader de la gestion des fournisseurs, pour son développement continu d'une chaîne de valeur durable.

Pour de plus amples informations concernant Delta, rendez-vous sur : www.delta-emea.com

[1] Europe Data Center Market - Industry Outlook & Forecast 2022-2027

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970334/Delta_Electronics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1825102/Delta_Logo.jpg

SOURCE Delta Electronics