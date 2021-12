Delta est partenaire de Webasto suite au développement d'une solution de gestion thermique pour des modules de capteurs de toit pour automobiles

Avec le module de capteurs de toit, Webasto contribue à façonner l'avenir autonome. Michael Respondek, vice-président exécutif de Roof & Components Europe chez Webasto, a déclaré : « Avec nos partenaires, nous réussissons à intégrer la technologie des capteurs dans le toit des voitures de façon visuellement attrayante. Grâce à l'expérience de Delta dans l'industrie automobile et à ses compétences en solutions de gestion thermique, notre collaboration sur les RSM aidera l'industrie automobile à faire un bond en avant dans l'évolution de la conduite autonome et semi-autonome. » La solution RSM a été présentée en première mondiale lors du récent salon IAA Mobility 2021 à Munich, en Allemagne.

Gavin Hsu, directeur commercial, Fan & Thermal Management Business Group chez Delta EMEA, a commenté : « Delta se réjouit de jouer un rôle dans la collaboration des solutions de gestion thermique pour les RSM innovants de Webasto. Cela contribuera à accélérer le rythme auquel une conduite autonome, sûre et fiable fera partie de notre quotidien. Les compétences solides de Delta en R&D, qui compte plus de 9 000 ingénieurs en R&D dans le monde, et son engagement à investir plus de 8 % de son chiffre d'affaires annuel dans la R&D, ont largement contribué à asseoir notre excellente réputation dans l'industrie automobile. C'est pourquoi nous sommes devenus un partenaire de Webasto pour le développement de ses RSM de pointe. »

Grâce au RSM, Webasto offre aux équipementiers un système de toit ouvrable qui intègre des capteurs pour la conduite autonome pour les applications de production en série, y compris les voitures particulières et les robotaxis. En tant que partie la plus haute du véhicule, le toit est l'endroit idéal pour intégrer des caméras, des radars et des capteurs LiDAR. Pour assurer la fonctionnalité ininterrompue des capteurs des RSM même lorsque les capteurs sont exposés directement au soleil, le système innovant de gestion thermique de Delta, qui comprend des solutions de refroidissement actives et passives, garantit la fonctionnalité de la technologie des capteurs dans toutes les conditions météorologiques.

Pour les RSM, Delta et Webasto ont développé une solution thermique qui, en plus d'être compacte et flexible, a été conçue pour répondre aux spécifications exactes de Webasto. En outre, l'expérience considérable de Delta dans la conception et la fourniture de composants pour les constructeurs automobiles lui a permis de disposer des ressources et des compétences mondiales pour concevoir une solution adaptée aux normes de qualité élevées de Webasto.

À propos de Delta

Delta, fondée en 1971, est un leader mondial dans les alimentations à découpage et les produits de gestion thermique et dispose d'un portefeuille florissant de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour différents domaines : solutions d'automatisation industrielle, d'automatisation des bâtiments, d'énergie pour les télécommunications, d'infrastructure pour centres de traitement de données, de recharge pour véhicules électriques, d'énergie renouvelable, d'affichage et de stockage de l'énergie, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne mondiale, guidée par sa mission, « Fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta utilise ses compétences-clés en électronique de puissance à haute efficacité et son modèle de gestion axé ESG pour s'atteler aux grandes questions environnementales, comme le changement climatique. Delta assiste ses clients avec ses bureaux de vente, ses centres de R&D et ses installations de production répartis sur près de 200 sites sur les 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et récompenses internationaux pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son dévouement envers les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Depuis 2011, Delta fait partie de l'indice mondial DJSI des indices Dow Jones Sustainability™ pendant 10 années consécutives. En 2020, Delta a également été reconnue par le CDP avec deux notes de leadership « A » pour sa contribution importante aux questions de changement climatique et de sécurité de l'eau et nommée Leader de la gestion des fournisseurs pour son développement continu d'une chaîne de valeur durable.

