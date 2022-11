Delta i arrangementet "World Cup Craze" med Vantage og vinn premier med dine favorittfotballag

Stem på vinnerlaget og tjen premier under det kommende fotballmesterskapet, laget av Vantage - den moderne finansappen og tjenesten for uanstrengt handel på farten.

SINGAPORE, 15. november 2022 /PRNewswire/ -- Vantage (eller "Vantage Markets"), den internasjonale megleren med flere aktiva, har gleden av å kunngjøre lanseringen av sitt arrangement World Cup Craze, i påvente av det kommende verdensmesterskapet i 2022.Fra i dag kan handlere på Vantage-appen stemme på vinnerlaget i hver kamp for å vinne spennende premier.

Med totalt 64 kamper gjennom hele arrangementet, forventes World Cup Craze å være en spennende og morsom måte for sportsentusiaster å følge spillerne, lagene og resultatene på mens de engasjerer seg med andre fotballfans i dette enestående Vantage-arrangementet med verdens mest populære idrett i sentrum. Vinnerne blir annonsert etter at arrangementet er avsluttet 23. desember 2022.

Vantage-appen forbedrer brukernes opplevelse av mobil handel med funksjonene til sosiale handelsapper, sømløse depositumer i appen, proprietære tekniske analyseverktøy og mer, for å sikre at brukerne har de beste verktøyene for å få mest mulig ut av sine handelsmuligheter.

For å lære mer om Vantages World Cup Craze og for å delta, besøk den offisielle startsiden her .Deltakere kan også engasjere seg med Vantage på TikTok , Twitter , Instagram og Facebook for å følge med på hvem som vinner og få informasjon om arrangementet.

Om Vantage

Vantage (eller "Vantage Markets") er en global megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og mektig tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med mer enn 13 års markedserfaring. Vantage har nå over 1000 ansatte fordelt på mer enn 30 kontorer rundt hele verden.

Vantage er mer enn en megler. De tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende app for mobilhandel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kunder å dra nytte av handelsmulighetene.Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

Grip muligheten til å utnytte vinnende markedsmuligheter bedre når du handler smartere @vantage

