Delta lance sa nouvelle gamme AGCV208S de passerelles cellulaires 5G

Les passerelles AGCV208S et AGC7008S de la gamme de réseautage ouvert AG de Delta sont conçues comme les passerelles cellulaires désagrégées (Disaggregated Cell Cite Gateways, DCSG) du projet OOPT du TIP, offrant une architecture ouverte et désagrégée pour les infrastructures de réseau mobile 2G, 3G, 4G existantes et 5G à venir. Se basant sur la gamme DNX de Broadcom, l'AGCV208S fournit une capacité de commutation de 300 G avec l'ASIC Qumran AX tandis que l'AGC7008S offre une largeur de bande de 120 G avec l'ASIC Qumran UX pour les applications de plus petite envergure.

Les deux plateformes ont le même facteur de forme pour une installation en intérieur ou en extérieur avec une vaste plage de températures de fonctionnement, dans un boîtier 1 RU entièrement équipé, et avec une large gamme d'options de connectivité, dont 1 G, 10 G, 25 G et 100 G. Plusieurs interfaces d'injection temporelle, notamment 1 PPS, 10 MHz, GPS et BITS, vous permettent de déployer ces boîtiers dans différentes topologies et applications.

« Les passerelles cellulaires seront largement distribuées dans l'ère 5G, et Delta est honorée d'être membre des projets TIP et DCSG, dans le cadre desquels nous pourrions partager notre expertise et transmettre de nouvelles idées à l'industrie », a affirmé Winnie Lin, VP des plateformes avancées, DNIBU, Delta Electronics.

« Possédant une capacité de gestion de trafic de bout en bout, la gamme DNX fournit une plateforme évolutive et programmable aux opérateurs de réseaux mobiles », a déclaré Guy Lange, PM du groupe CSG de Broadcom.

La croissance exponentielle du trafic de données conduit les opérateurs et fournisseurs de services à adapter le modèle de désagrégation pour satisfaire aux exigences de la génération à venir de réseaux, particulièrement dans le domaine de la connectivité mobile. La désagrégation du matériel et des logiciels aide à ajouter de nouveaux services plus facilement et réduit substantiellement les dépenses en capital et d'exploitation (CAPEX et OPEX) tout en réduisant de manière spectaculaire le délai de commercialisation. Les passerelles conventionnelles dans les réseaux 2G, 3G et 4G devraient être équipées de mises à niveau étendues en termes de capacité et de connectivité afin d'offrir les performances requises pour les stations de base 5G.

Luis Martin Garcia, co-président du sous-groupe dédié aux passerelles cellulaires désagrégées (Disaggregated Cell Site Gateways), a déclaré : « Nous sommes heureux de voir Delta rejoindre le projet DCSG et apporter de nouvelles conceptions et innovations à ce projet. Et surtout, toute l'industrie pourrait aussi bénéficier de cette conception ouverte. »

Aperçu des spécifications techniques

Conception endurcie et compacte 1 RU, avec une profondeur de 295 mm

Connectivité pérenne 1 GE, 10 GE, 25 GE et 100 GE

Plateforme programmable et évolutive basée sur la famille Broadcom DNX avec H-QoS et mise en tampon)

Plusieurs interfaces de synchronisation temporelle : 1 PPS, 10 MHz, GPS, ToD et BITS

Prise en charge des solutions de synchronisation temporelle BroadPTP et Microsemi

Prise en charge de SyncE et 1588 V2

Conception de maintenance entièrement frontale pour réduire les efforts opérationnels

maintenance entièrement frontale pour réduire les efforts opérationnels Blocs d'alimentation CA et CC redondants

L'AGCV208S et l'AGC7008S seront disponibles en Europe, en Russie, au Moyen-Orient et en Afrique en fin d'année 2019.

Le Sommet régional du TIP (Telecom Infra Project) aura lieu à Amsterdam les 13 et 14 novembre 2019.

À propos de Delta :

Delta, fondée en 1971, est un leader mondial en produits de gestion thermique et d'alimentation d'énergie de commutation avec un portefeuille florissant de solutions et systèmes éco-énergétiques intelligents dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation des bâtiments, de la puissance de télécommunication, des infrastructures de centres de données, du chargement de VE, de l'énergie renouvelable, du stockage d'énergie et de l'affichage, visant à nourrir le développement de la fabrication intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne de classe mondiale guidée par sa déclaration de mission, consistant à « Fournir des solutions innovantes, propres et éco-énergétiques pour un meilleur lendemain », Delta tire parti de ses compétences clés en électronique de puissance à haut rendement et son modèle commercial intégré dans la RSE afin de solutionner les problèmes environnementaux clés, comme le changement climatique. Delta dessert sa clientèle via ses bureaux de vente, ses centres de R&D et ses installations de production répandus sur près de 200 sites à travers 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu divers prix et reconnaissances à l'échelle mondiale pour ses accomplissements professionnels, ses technologies innovantes et son dévouement à la RSE. Delta figure au DJSI World Index des indices Dow Jones Sustainability™ pour la 9e année consécutive, soit depuis 2011. En 2017, Delta a été sélectionnée pour la 2e année consécutive par CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project) pour son Niveau de leadership face au changement climatique.

Pour tout complément d'information sur Delta, veuillez consulter le site www.delta-emea.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1026174/Cell_Site_Router.jpg

Related Links

http://www.delta-emea.com/



SOURCE Delta Electronics (Netherlands) BV