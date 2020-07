Delta lance SmartNode, solution tout-en-un de centre de données modularisé destinée à l'edge computing de l'IoT et la 5G dans la région EMOA

« Les volumes de données vont croître rapidement, en particulier avec le déploiement de la 5G et l'avènement dans un avenir proche d'applications à faible latence telles que la conduite autonome, les soins de santé à distance, etc. », a déclaré Rakesh Mukhija, Senior Director et Head of Mission Critical Infrastructure Solutions de Delta dans la région EMOA. « En réponse à cette tendance, l'infrastructure de l'information doit également changer. Une transition se déroule actuellement, du cloud computing à l'edge computing. C'est pourquoi Delta, avec ses capacités de R&D avancées et son expérience dans le domaine des centres de données, lance les nouveaux centres de données modularisés SmartNode, qui sont parfaits pour les applications d'edge computing et de classe entreprise. La conception tout-en-un offre non seulement aux clients une solution à guichet unique, mais permet également une intégration et une fiabilité élevées du système. »

Déploiement rapide pour les applications d'edge computing dans le monde de l'IoT

Les opérateurs de télécommunications du monde entier bâtissent actuellement leurs infrastructures 5G, et l'IoT connaît une croissance rapide. Les nouveaux réseaux offriront des vitesses de transmission plus élevées, plus de bande passante et moins de latence. Cette performance favorisera et inspirera une toute nouvelle génération de services dans des domaines tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les véhicules autonomes.

Dans cet univers informatique intensif au lourd trafic de données, un centre de données edge sert de point de mise en cache et d'agrégation des données entre les utilisateurs et les centres de données plus importants afin d'alléger les charges informatiques écrasantes. Les opérateurs réseau ont besoin d'une infrastructure abordable, fiable et rapide à déployer comme les nouveaux centres de données modularisés SmartNode pour maximiser l'efficacité et la rentabilité. Avec leurs conceptions flexibles des systèmes d'alimentation et de refroidissement, les solutions SmartNode de Delta fournissent un déploiement rapide d'un module pré-conçu avec un système tout-intégré, permettant la génération anticipée de recettes informatiques pour un retour sur investissement plus rapide.

Une solution à guichet unique, idéale et robuste

Les solutions SmartNode de Delta sont disponibles dans cinq capacités différentes : 33 kW, 35 kW, 50 kW, 70 kW et 90 kW. Avec cinq configurations standard pour une sélection rapide en fonction des exigences des clients, tous les sous-systèmes, tels que les onduleurs modulaires, la distribution d'énergie, le refroidissement, la DCIM et bien plus encore, sont hautement intégrés et fiables. Les autres caractéristiques de SmartNode incluent :

Système d'alimentation fiable : la solution de distribution d'énergie intégrée au sein d'un onduleur permet d'économiser un espace précieux pour le centre de données et de réduire son TCO.

la solution de distribution d'énergie intégrée au sein d'un onduleur permet d'économiser un espace précieux pour le centre de données et de réduire son TCO. Baie informatique à charge élevée : la structure de module robuste permet aux clients de remplir des baies complètes avec des équipements informatiques et d'utiliser des charges de baies complètes (1 420 kg par baie).

la structure de module robuste permet aux clients de remplir des baies complètes avec des équipements informatiques et d'utiliser des charges de baies complètes (1 420 kg par baie). Gestion optimale du refroidissement : la plage de température ambiante de fonctionnement standard est de -15 ℃ à +48 ℃, allant jusqu'à +39 ℃ sans déclassement.

: la plage de température ambiante de fonctionnement standard est de -15 ℃ à +48 ℃, allant jusqu'à +39 ℃ sans déclassement. Protection améliorée des condenseurs : les condenseurs sont entourés d'une cage grillagée en guise de protection pendant le transport et contre le vandalisme sur site.

: les condenseurs sont entourés d'une cage grillagée en guise de protection pendant le transport et contre le vandalisme sur site. Excellente fiabilité : la construction robuste et la résistance au feu EI60 permettent la mise en œuvre du système dans un large éventail de conditions environnementales.

la construction robuste et la résistance au feu EI60 permettent la mise en œuvre du système dans un large éventail de conditions environnementales. Solution de DCIM avancée : Delta InfraSuite Manager est également disponible en option pour les nouveaux centres de données préfabriqués. Elle permet aux opérateurs d'automatiser les tâches de gestion des centres de données et d'effectuer des optimisations.

Avec un service professionnel à guichet unique, les solutions SmartNode de Delta offrent une conception compacte et de la fiabilité pour une mise en œuvre facile et une longue durée d'utilisation des équipements informatiques.

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est un leader mondial en produits de gestion thermique et de commutation d'énergie possédant un portefeuille florissant de solutions et systèmes intelligents et économes en énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation des bâtiments, de l'énergie des télécommunications, de l'infrastructure des centres de données, de la recharge de véhicules électriques, de l'énergie renouvelable, du stockage et des relevés d'énergie, qui vise à favoriser le développement d'une fabrication intelligente et de villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne de classe mondiale guidée par sa déclaration de mission, « fournir des solutions innovantes, propres et économes en énergie pour un avenir meilleur », Delta tire parti de ses compétences fondamentales en électronique de puissance à haut rendement et de son modèle commercial intégré à la RSE pour résoudre des problèmes environnementaux clés, tels que le changement climatique. Delta sert ses clients à travers ses bureaux de vente, ses centres de R&D et ses installations de fabrication répartis sur près de 200 sites à travers 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu un grand nombre de distinctions et prix mondiaux pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son dévouement envers la RSE. Delta est cotée sur les indices du Dow Jones Sustainability World Index™ depuis 9 années consécutives, soit depuis 2011.

En 2017, Delta a été sélectionnée par le CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) pour son niveau de leadership dans le domaine du changement climatique pour la deuxième année consécutive.

Pour tout complément d'information sur Delta, veuillez consulter le site www.delta-emea.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1195856/Delta_Electronics_SmartNode_Key_Visual.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1177354/Delta_Electronics_Logo.jpg

