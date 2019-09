Delta y LATAM Airlines formarán la asociación de aerolíneas líder en las Américas

ATLANTA y SANTIAGO, Chile, 29 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Delta (NYSE: DAL) y LATAM Airlines Group S.A. (NYSE: LTM; IPSA: LTM) ("LATAM") anunciaron hoy que han formado una asociación estratégica que por primera vez combina las fortalezas de las principales aerolíneas en Norteamérica y Latinoamérica.

"Esta asociación transformadora con LATAM reunirá a nuestras marcas internacionales líderes, permitiéndonos ofrecer el mejor servicio y la mayor fiabilidad a los viajeros que van a las Américas, vienen de las Américas o vuelan en las Américas", dijo Ed Bastian, director ejecutivo de Delta. "Nuestra gente, nuestros clientes, nuestros dueños y nuestras comunidades se beneficiarán de esta emocionante plataforma para el crecimiento futuro".

"Esta alianza con Delta fortalece a nuestra compañía y aumenta nuestro liderazgo en América Latina proporcionando la mejor conectividad a través de nuestras redes de rutas muy complementarias", dijo Enrique Cueto Plaza, director ejecutivo de LATAM. "Tenemos grandes deseos de trabajar con una de las mejores aerolíneas del mundo para mejorar la experiencia de viajes de nuestros pasajeros".

La asociación estratégica generará nuevas oportunidades de crecimiento, apoyándose en la presencia mundial de Delta y de LATAM y sus empresas conjuntas en todo el mundo, incluida la asociación actual de Delta con Aeroméxico. Con sus redes complementarias, Delta, LATAM y sus socios podrán ofrecer acceso a una serie muy extensa de destinos alrededor del mundo. Juntas, la asociación ofrecerá una mayor comodidad al cliente, una experiencia de viaje más fluida y una mejor conexión de los clientes con el resto del mundo.

Otros detalles de la asociación son:

Delta invertirá $1,900 millones por una participación del 20 por ciento en LATAM a través de una oferta pública de adquisición a $16 por acción, que será costeada principalmente con deuda recién emitida y efectivo disponible.

millones por una participación del 20 por ciento en LATAM a través de una oferta pública de adquisición a por acción, que será costeada principalmente con deuda recién emitida y efectivo disponible. Delta también invertirá $350 millones para apoyar el establecimiento de la asociación estratégica.

millones para apoyar el establecimiento de la asociación estratégica. Delta adquirirá cuatro aviones A350 de LATAM y ha acordado asumir el compromiso de LATAM de comprar 10 aviones A350 adicionales que se entregarán a partir de 2020 hasta 2025, apoyando la transformación en marcha de la flota de Delta.

Delta estará representada en la Junta de Directores de LATAM, fortaleciendo aún más la relación.

La oferta pública de adquisición y la asociación estratégica están sujetas a condiciones habituales de cierre y a todas las aprobaciones gubernamentales y regulatorias requeridas, incluida la inmunidad antimonopolio.

Delta espera que la transacción aumente las utilidades por acción en los dos años próximos. Además, la transacción no afectará los compromisos financieros actuales de la compañía con los accionistas, incluidos el flujo de efectivo libre y los rendimientos de los accionistas. Delta también espera mantenerse dentro de los índices de apalancamiento establecidos.

Para LATAM, la transacción mejorará la generación de flujo de efectivo libre, reducirá la deuda pronosticada en más de $2,000 millones para 2025 y mejorará la estructura de capital de LATAM, aumentando su capacidad de ejecutar su estrategia a largo plazo.

Conferencia telefónica de Delta

Delta realizará una conferencia telefónica en vivo y una transmisión web para comentar el acuerdo el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 8:30 a.m. hora del Este (ET). Una transmisión web en vivo de este evento estará disponible en ir.delta.com. Una retransmisión en línea estará disponible en el mismo sitio poco después que concluya la transmisión web.

Conferencia telefónica de LATAM

LATAM realizará una conferencia telefónica en vivo y una transmisión web para comentar el acuerdo el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m. ET. Una transmisión web en vivo de este evento estará disponible en www.latamairlinesgroup.net/investor-overview. Una retransmisión en línea estará disponible en el mismo sitio poco después que concluya la transmisión web. Una retransmisión de esta llamada estará disponible hasta las 12:00 (ET) el 4 de octubre de 2019.

Información adicional

La oferta pública de adquisición descrita en el anexo de este Formulario 8-K aún no ha comenzado, y esta comunicación no es una oferta para comprar ni una solicitud de una oferta para vender cualquiera de las acciones ordinarias (las "Acciones") de LATAM Airlines Group S.A. ("LATAM") y Certificados Estadounidenses de Depósito representando las Acciones o cualesquiera otros valores. Si la ley aplicable lo requiere y solamente si se cumplen las condiciones precedentes a la oferta pública de adquisición descrita en el presente, Delta tiene el propósito de presentar a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos una Declaración de Oferta Pública de Adquisición y materiales conexos en el Anexo TO, y en la medida que se requiera, LATAM presentaría una Recomendación de Solicitud en el Anexo 14D-9. Se exhorta a los portadores de las Acciones y los Certificados Estadounidenses de Depósito que representan las Acciones a leer cuidadosamente dichos documentos si están disponibles y cuando estén disponibles, y como pueden ser enmendados de cuando en cuando, antes de que se tome cualquier decisión con respecto a la oferta potencial, porque contendrán información importante. Si se presentan, y cuando se presenten, dichos documentos estarán disponibles, sin cargo, en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, www.sec.gov. Además, si se presentan, y cuando se presenten, Delta proporcionará copias de dichos documentos, sin cargo, a los portadores de las Acciones y los Certificados Estadounidenses de Depósito que representan las Acciones.

Acerca de Delta

Delta Air Lines (NYSE: DAL) es la aerolínea internacional de los Estados Unidos líder en productos, servicios, innovación, fiabilidad y experiencia del cliente. Impulsada por sus 80,000 personas en todo el mundo, Delta sigue invirtiendo miles de millones en su gente, proporcionando una experiencia de viajes de categoría mundial y generando los mejores rendimientos del sector para los accionistas. Con su constante afán de invertir, innovar y expandirse, Delta es hoy la aerolínea número uno del mundo en ingresos totales.

Delta atiende a casi 200 millones de personas cada año, llevando a los clientes a través de su red mundial, líder en el sector, a más de 300 destinos en más de 50 países.

Delta, con sede en Atlanta , ofrece más de 5,000 salidas diarias y hasta 15,000 salidas con sus afiliadas, incluida la alianza de primer orden SkyTeam, de la cual Delta es un miembro fundador.

, ofrece más de 5,000 salidas diarias y hasta 15,000 salidas con sus afiliadas, incluida la alianza de primer orden SkyTeam, de la cual Delta es un miembro fundador. Mediante sus innovadoras alianzas con Aeroméxico, Air France-KLM, Alitalia, China Eastern , Korean Air, Virgin Atlantic, Virgin Australia y WestJet, Delta está llevando más opciones y más competencia a los clientes en todo el mundo.

, Korean Air, Virgin Atlantic, Virgin Australia y WestJet, Delta está llevando más opciones y más competencia a los clientes en todo el mundo. Delta opera centros importantes y mercados clave en aeropuertos en Ámsterdam, Atlanta , Boston , Detroit , Londres-Heathrow, Los Ángeles, Ciudad de México, Minneapolis/St. Paul , Nueva York-JFK y LaGuardia, París- Charles de Gaulle , Salt Lake City , São Paulo, Seattle , Seúl-Incheon y Tokio .

, , , Londres-Heathrow, Los Ángeles, Ciudad de México, , Nueva York-JFK y LaGuardia, París- , , São Paulo, , Seúl-Incheon y . Delta ha sido reconocida como una de las 50 Compañías Más Admiradas de Fortune además de ser nombrada la aerolínea más admirada por octava vez en nueve años. Además, Delta ocupó el primer lugar en la encuesta anual de aerolíneas de Business Travel News por ocho años consecutivos, un logro sin precedentes, y ha sido nombrada una de las Compañías Más Innovadoras de Fast Company en Todo el Mundo por dos años consecutivos.

Como empleador, Delta ha recibido con frecuencia los más altos honores de organizaciones como Glassdoor y ha sido reconocida como un excelente lugar de trabajo para mujeres y miembros de las fuerzas armadas. El CEO de Delta, Ed Bastian , fue nombrado entre los "Mayores Líderes del Mundo" por la revista Fortune en 2018.

, fue nombrado entre los "Mayores Líderes del Mundo" por la revista Fortune en 2018. Delta piensa que su responsabilidad social se encuentra en la intersección de sus valores esenciales y sus competencias esenciales, creando una diferencia positiva en los lugares donde la gente de Delta vive, trabaja y vuela, al aportar tiempo, talento y el uno por ciento de las ganancias anuales de la compañía.

La diversidad y la inclusión son esenciales en la cultura de Delta y Delta cree que debe reflejarse en su gente, las compañías con las que hace negocios, la manera en que trata a los clientes y la forma en que sirve al mundo.

Hay más detalles sobre Delta en el Delta News Hub así como en delta.com, a través de @DeltaNewsHub en Twitter y en Facebook.com/delta.

Acerca de LATAM Airlines Group S.A

LATAM Airlines Group es el grupo de aerolíneas líder de América Latina, con una de las mayores redes de rutas del mundo, ofreciendo servicios a 143 destinos en 25 países, incluyendo seis mercados nacionales en América Latina –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú– además de operaciones internacionales en América Latina, Europa, los Estados Unidos, el Caribe, Oceanía, África y Asia.

El grupo de aerolíneas emplea a más de 41,000 personas en todo el mundo, opera aproximadamente 1,300 vuelos al día y transporta a 71 millones de pasajeros al año.

LATAM Airlines Group tiene 322 aviones en su flota, que cuenta con los modelos más recientes y modernos, como el Boeing 787, el Airbus A350, el A321 y el A320neo.

LATAM Airlines Group es el único grupo de aerolíneas en las Américas y uno de tres en todo el mundo que forma parte del Índice 'Mundial' de Sostenibilidad Dow Jones. En 2019, fue reconocido por el índice por prácticas sostenibles, basándose en criterios económicos, sociales y ambientales, por sexto año consecutivo.

Las acciones de LATAM Airlines Group se cotizan en la Bolsa de Valores de Santiago y en la Bolsa de Valores de Nueva York en forma de Certificados Estadounidenses de Depósito (ADR).

Para cualquier pregunta sobre un asunto comercial o de la marca, visite www.latam.com. Hay más información financiera en http://www.latamairlinesgroup.net.

Declaraciones a futuro de Delta

Las declaraciones en este comunicado de prensa con respecto a Delta que no son hechos históricos, incluidas declaraciones sobre estimados, expectativas, creencias, intenciones, proyecciones o estrategias para el futuro, pueden ser "declaraciones a futuro" según se definen en la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones a futuro contemplan un número de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran considerablemente de los estimados, expectativas, creencias, intenciones, proyecciones y estrategias reflejadas o sugeridas por las declaraciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, a título enunciativo y no limitativo, el costo del combustible para los aviones; la disponibilidad del combustible para los aviones; el impacto de la actividad de cobertura de combustible, incluido el reequilibrio de la cartera de cobertura de Delta, el registro de los ajustes de valoración al precio del mercado o la colocación de garantías en relación con contratos de cobertura de combustible; el rendimiento de inversiones importantes en aerolíneas en otras partes del mundo; los posibles efectos de accidentes en que estén involucradas aeronaves de Delta; infracciones o fallas de seguridad en sistemas de tecnología de la información de Delta; trastornos en la infraestructura de tecnología de la información de Delta; dependencia de la tecnología en operaciones; las restricciones que los convenios financieros en los acuerdos de financiación podrían tener en operaciones financieras y comerciales; asuntos laborales; los efectos del estado del tiempo, los desastres naturales y la estacionalidad en el negocio; los efectos de una interrupción extendida en los servicios proporcionados por terceros; el incumplimiento o la incapacidad del seguro de cubrir una responsabilidad importante en la refinería Trainer de Monroe; el impacto de la regulación ambiental en la refinería Trainer, incluyendo costos relacionados con regulaciones estándar de combustibles renovables; la capacidad de retener a la alta gerencia y a empleados clave; el daño a la reputación y a la marca si Delta está expuesta a una publicidad adversa considerable en los medios sociales; los efectos de ataques terroristas o conflictos geopolíticos; condiciones de competencia en la industria de las aerolíneas; interrupciones o trastornos del servicio en importantes aeropuertos en los que Delta opera; los efectos de una extensa regulación gubernamental en el negocio; la sensibilidad de la industria de las aerolíneas a períodos prolongados de condiciones económicas estancadas o débiles; incertidumbre en las condiciones económicas y el ambiente regulatorio en el Reino Unido en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea; y los efectos de la rápida propagación de enfermedades contagiosas.

Información adicional sobre los riesgos y las incertidumbres que podrían causar diferencias entre los resultados reales de Delta y las declaraciones a futuro se encuentran en los documentos de Delta presentados a la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Informe Anual de Delta en el Formulario 10-K por el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018. Se debe tener cuidado de no colocar una confianza indebida en las declaraciones a futuro de Delta, que representan sus puntos de vista solo al 26 de septiembre de 2019, y que Delta no tiene intención de actualizar.

Declaraciones a futuro de LATAM

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Dichas declaraciones pueden incluir palabras como "puede", "espera", "tiene la intención de", "prevé", "estima", "proyecta", "cree", expresiones en futuro u otras expresiones similares. Las declaraciones a futuro son declaraciones que no son hechos históricos, incluyendo declaraciones sobre nuestras creencias y expectativas. Estas declaraciones se basan en los planes, estimados y proyecciones actuales de LATAM y, por lo tanto, no debe colocar una confianza indebida en ellos. Las declaraciones a futuro implican riesgos inherentes conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de LATAM y son difíciles de predecir. Le advertimos que ciertos factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración a futuro. Estos factores e incertidumbres incluyen en particular riesgos asociados con incertidumbres sobre el momento de la implementación de la asociación estratégica; la posibilidad de que diversas condiciones de la consumación de la asociación estratégica no se cumplan o se abandonen, incluyendo que una entidad gubernamental pueda prohibir, retrasar o negarse a otorgar una necesaria aprobación regulatoria; los efectos de la interrupción de la asociación estratégica en los negocios respectivos de Delta y LATAM y los riesgos adicionales descritos en los documentos que hemos presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Las declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros u otros factores.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/75250/delta_air_lines_logo.jpg

FUENTE Delta Air Lines

Related Links

http://www.delta.com



SOURCE Delta Air Lines