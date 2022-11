Deltas energieeffiziente Stromversorgungs- und Wärmemanagement-Lösungen stehen auf der Electronica 2022 im Mittelpunkt

MÜNCHEN, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, wird auf der Electronica 2022, der weltweit führenden Fachmesse und Konferenz für Elektronik, vertreten sein und sein breites Portfolio an innovativen und energieeffizienten Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen vorstellen. Das Angebot umfasst Deltas 1U Power Shelf für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen, das das neue 80 PLUS Titanium Gallium Nitrate (GaN) Configurable Power Supply mit einer Energieeffizienz von über 96 % beinhaltet. Innovative kabellose Ladelösungen, die Delta entwickelt hat, wie das kabellose Ladesystem MOOVair für fahrerlose Industriefahrzeuge (FTF) und das kabellose Laden von mobilen Geräten im Fahrzeug, werden ebenfalls wichtige Highlights auf der Messe sein.

Sean Tan, Vice President of Power Electronics, Delta Electronics EMEA Region, kommentierte die Präsenz des Unternehmens auf der Electronica mit den Worten: „Vor dem Hintergrund der globalen Energie- und Umweltkrise ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit, Energie zu sparen und effizienter zu nutzen, gestiegen. Die Electronica ist eine ideale Plattform für Delta, um zu demonstrieren, wie seine energieeffizienten Lösungen eine nachhaltigere Zukunft unterstützen. Unser Expertenteam, das auf der Electronica vertreten ist, freut sich darauf, mit den Kunden über den effektivsten Weg zur Bewältigung ihrer Herausforderungen zu sprechen."

Lösungen für Telekommunikation und Rechenzentren

IT-Ausrüstung und Rechenzentren sind heutzutage für jedes Unternehmen unverzichtbar. Um den stabilen Betrieb von Rechenzentren zu gewährleisten, präsentiert Delta ein hocheffizientes, hochzuverlässiges 1U Power Shelf mit dem neuesten 80 PLUS Titanium Configurable Power Supply (GaN). Das Netzteil verfügt über ein vollständig digitales Steuerungsdesign mit GaN-Technologie für einen optimalen Wirkungsgrad von über 96 % (höher als der 80-PLUS-Titanium-Standard) und bietet eine maximale Leistung von 24 kW, wenn es in einem Power Shelf kombiniert wird.

Da die Leistungsdichte und die Leistung von Serverprozessoren in Unternehmen und die damit verbundenen Technologien immer weiter zunehmen, steigt auch die Nachfrage nach einer besseren Stromzufuhr und Wärmeableitung. Deltas neueste Hochleistungslüfter der E-Serie bieten Verbesserungen in Bezug auf Effizienz, Vibration, Geschwindigkeit, Geräuschreduzierung, Resonanz und Sicherheit. Sie wurden für die nächste Generation von Server-Architekturen und Leistungsmodulen entwickelt und eignen sich daher hervorragend für Server-, Telekommunikations- und IoT-Anwendungen.

Lösungen für industrielle und erneuerbare Energien

Die weltweiten Energiesparanforderungen werden von Jahr zu Jahr strenger, und Ventilatormotoren auf Wechselstrombasis haben Mühe, mit neueren, effizienteren HLK- und Kühlschranksystemen Schritt zu halten. Als Antwort darauf hat Delta eine bürstenlose Gleichstrommotortechnologie mit elektronischer Kommutierung (EC) für den industriellen Einsatz entwickelt. Mit integrierten Wechselrichtern und magnetischen Rotoren bieten sie erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zu mit Wechselstrom betriebenen Motorlüftern, wobei die Kompatibilität mit Wechselstromeingängen jedoch erhalten bleibt. Kunden können durch den Einsatz von Deltas EC-Ventilatoren mit Energieeinsparungen von bis zu 70 % rechnen. Sie eignen sich ideal für Systeme für erneuerbare Energien und EV-Ladegeräte, Batteriespeicher-/Backup-Systeme und Kühlketten-/Gewerbekühlschrankanwendungen.

Delta stellt außerdem sein MOOVair 1 kW Wireless Charging System vor, eine innovative industrielle Ladelösung für automatisierte, elektrisch betriebene Industriefahrzeuge. Mit einer Ausgangsleistung von 1.000 W, einem Spitzenwirkungsgrad von 93 % und einer berührungslosen Energieübertragung über einen Spalt von bis zu 20 mm bietet das kabellose Ladesystem eine hocheffiziente Ladung für alle Arten von 24-V- oder 48-V-Batterien durch eingebaute Profile oder CAN-Bus-Steuerung. Das System besteht aus einem an das Stromnetz angeschlossenen Sender und einer an die Batterie angeschlossenen Onboard-Ladeeinheit.

Ladelösungen für Mobilgeräte

Delta nutzt sein internes Know-how bei der Entwicklung mobiler Stromversorgungen, um hocheffiziente kabellose und USB-Typ-C-Ladelösungen zum Einbau ins Fahrzeug für Automobilerstausrüster anzubieten. Durch die freie Positionierung des kabellosen Ladegeräts von Delta kann ein mobiles Gerät unabhängig von seiner Position und Ausrichtung auf dem Ladepad geladen werden. Dank der fortschrittlichen aktiven und passiven Kühlung können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden, ohne dass es zu einer Überhitzung kommt. Deltas USB-Typ-C-Ladegerät mit hoher Leistungsdichte bietet ultraschnelles Laden mit bis zu 80 W pro Anschluss. Die Multi-Port-Ladung wird durch die Dynamic-Power-Sharing-Funktion verwaltet, um die Benutzererfahrung zu verbessern, indem die Ladedauer aller angeschlossenen Geräte zur gleichen Zeit optimiert wird.

Die zunehmende Beliebtheit von Computer-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikprodukten in den letzten Jahren hat den Bedarf an effizienteren Ladelösungen ansteigen lassen. Da USB PD zu einem der wichtigsten Ladeprotokolle geworden ist, wird Deltas neue eingebettete USB-Typ-C-Wandsteckdose den Ladekomfort und das Ladeerlebnis mit einer maximalen Ausgangsleistung von 65 W und einer hohen Leistungsdichte von 13,1 W/Zoll3 bei nur 81 cm³ Volumen (155 g Gewicht) verbessern. Das Produkt erfüllt die Sicherheitsstandards PD 3.0, Überspannungskategorie III und IEC/UL 62368-1 und ermöglicht ein hocheffizientes und zuverlässiges Aufladen verschiedener elektronischer Produkte und Kleingeräte. Die USB-Typ-C-Wandsteckdose kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden, z. B. in Büros, Hotels, Cafés und öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch auf Flughäfen, Bahnhöfen usw.

Leistungselektronik für Haushaltsgeräteanwendungen

Als langjähriger Partner aller führenden Marken auf dem Haushaltsgerätemarkt bietet Delta eine breite Palette an standardmäßigen und kundenspezifischen Leistungselektroniklösungen an, darunter Steuerplatinen und Schalttafeln, Leistungsmagnete, PFC-Drosseln, Platin-RTD-Sensoren, Strommesswiderstände, Kühllüfter, Solenoide usw. Mit seinen umfangreichen technischen Fähigkeiten und Erfahrungen in der Großserienfertigung unterstützt Delta seine Kunden bei der Entwicklung neuer Generationen von umweltfreundlichen Geräten mit überlegener Qualität, hoher Leistung und Kostenvorteilen für die Endverbraucher.

Delta lädt Besucher ein, seine Lösungen in den Bereichen Stromversorgung, Lüfter, Wärmemanagement und Biomedizin in Halle A4, Stand 202 auf der Electronica zu entdecken, die vom 15. bis 18. November 2022 auf der Messe München stattfindet.

Informationen zu Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem florierenden Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Laden von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Das Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten voranzutreiben. Als ein Unternehmensbürger der Spitzenklasse, der sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen" leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein in die CSR eingebettetes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta bedient seine Kunden über seine Vertriebsbüros, FuE-Zentren und Produktionsstätten, die sich auf fast 200 Standorte auf 5 Kontinenten verteilen.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für CSR erhalten. Seit 2011 ist Delta – 11 Jahre in Folge – im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes (DJSI) gelistet. Im Jahr 2021 wurde Delta außerdem vom CDP mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette zum Supplier Engagement Leader ernannt.

