Den 14. udgave af den internationale inkasso håndbog fra Atradius Collection er nu tilgængelig

KØBENHAVN, 14. oktober 2020 /PRNewswire/ -- Eftervirkninger af COVID-19 i den globale økonomi, kan medføre forværring af betalingsevnen på B2B markedet. Kendskab til praksis og lovgivning inden for inkasso i de enkelte lande er nødvendig for at øge inddrivelse og minimere afskrivninger. Benyt den internationale inkasso håndbog til forbeding af din inkassohåndtering midt i usikkerheden.

Download dit eksemplar her: https://atradiuscollections.com/dk/connect/internationale-inkassoh%C3%A5ndbog.html

Den seneste udgave af Atradius Economic Research forudser en stigning på 26% i globale insolvenser i år, da coronaviruspandemien skubber verdensøkonomien i recession. Dette kan føre til betalingsforsinkelse eller en adfærd, som kan medføre negativ virkning på andre virksomheder. Den internationale inkassohåndbog er et afgørende værktøj når der skal træffes den rigtige beslutning om inkasso i udlandet.

Inddrivelse inden for de juridiske rammer har været en af de største udfordringer ved opkrævning af gæld i udlandet. Virksomheder kan benytte den internationale inkasso håndbog som guide for forskellige inkassotiltag i 50 lande. Den internationale inkasso håndbog giver nyttig indsigt og yder vejledning til udenretslig inkasso og til inddrivelse af gammel gæld, samtidig med at forretningsforholdet opretholdes. Men også til inddrivelse af gæld ved at benytte forskellige retslige skridt inden for den lokale lovgivning.

Siden den første udgave har den årlige udgivelse af den international inkasso håndbog vundet tillid fra virksomheder og er et nem tilgængeligt værktøj, når de har brug for information om gældsinddrivelse internationalt. Med den nuværende økonomiske situation er det et værdifuldt værktøj for enhver virksomhed, der ønsker at beskytte deres cash flow.

"Our lawyers and collectors have shared a great deal of their expertise and experience in the International Debt Collections Handbook. I'm sure you will find it a highly useful, in-depth resource for all your business decisions relating to debt collections," siger Rudi de Greve, Global Operations Officer i Atradius Collections.

