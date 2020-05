Den matek: Vzpomínky Xi Jinpinga na vyrůstání s jeho matkou

Qi jednou řekla: „Rodiče a prarodiče by měli předávat svým dětem dobrou morálku, když jsou malé, aby jim pomohli vybudovat morální integritu a smysl pro dobrou vůli a pomohli jim tak vyrůst na osobu, která může přispět zemi a široké veřejnosti."

Qi, která se narodila v roce 1926, vstoupila do Komunistické strany Číny (CPC) v roce 1943 ve věku 17 let a stala se věrnou zastánkyní hodnot a přesvědčení strany.

Xi si vzpomíná, že když mu bylo asi pět nebo šest let, jeho matka ho naučila „sloužit zemi s maximální loajalitou". Qi ho na zádech přinesla do knihkupectví a koupila mu příběh o čínském generálovi Yue Fei.

Když se vrátili domů, jeho matka mu řekla, jak matka generála Yue Fei na zádech syna vytetovala čtyři čínské znaky, které se doslova překládají jako „sloužit zemi s maximální loajalitou".

„Řekl jsem, že to musela být velká bolest nechat si ta slova vytetovat na zádech," vzpomínal Xi. „Ale moje matka řekla, že ačkoli to bylo bolestivé, slova se mu vryla do paměti."

Xi od té doby používal tato slova jako cíl, který v životě sleduje.

Qi vedla jednoduchý život, který se stal pro rodinu tradicí. Bez ohledu na to, jak náročná byla péče o rodinu při práci, nikdy svou práci neohrozila. Její životní styl a rodinná atmosféra utvářely hodnoty Xi.

Qi jednou v dopise pro Xi, kterému připomínala sebekázeň, napsala: „Člověk, který nedokázal být poctivý a dodržet sebekázeň, se stane člověkem bez podstaty. Mějte na paměti, že poctivost je požehnáním a chamtivost je prokletím, když se tvoří správný pohled na moc, status a zájmy."

Xi upřímně záleží na jeho rodině, ale jako vůdci se mu sotva daří navštívit rodinu během svátků.

Během jarních svátků v roce 2001 Qi zavolala svému synovi a řekla, že pokud bude věnovat práci maximum, bude jí a jeho otci prokazovat největší synovskou zbožnost.

Slova podpory jejího syna velmi inspirovala k tomu, aby sloužil široké veřejnosti s cílem dosáhnout dobrého života pro čínské rodiny.

Xi opakovaně říkal, že „miluje lidi stejně jako miluje své rodiče."

Qi také čelila protivenství osudu i v těch nejtěžších dobách. Starala se o rodinu jako silná a milující matka. Díky její vytrvalosti si celá rodina vybudovala odvahu postavit se obtížím.

V průběhu času a bez ohledu na svou pracovní pozici měl Xi vždy na paměti slova své matky, aby zůstal věrný svému přesvědčení.

