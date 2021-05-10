День матери: роль матери Си Цзиньпина в формировании его взглядов на жизнь и управление
May 10, 2021, 12:51 ET
ПЕКИН, 10 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что «семья — это первая школа, а родители — первые учителя для своих детей». В основу его взглядов на жизнь и философии управления легли навсегда запомнившиеся Си Цзиньпину слова его матери Ци Синь, подкрепленные личным примером этой невероятной женщины и преданного члена партии, которая научила сына, как следует выполнять свои обязанности по отношению к стране и народу.
В прошедшую субботу, в преддверии Дня матери, который в этом году пришелся на 9 мая, китайская государственная медийная корпорация China Media Group (CMG) в рамках кампании по прославлению материнства, материнского долга и роли женщин в обществе выпустила историю о том, как Ци Синь стала для будущего Председателя КНР примером для подражания.
На протяжении многих лет Ци Синь учила своего сына трем важным вещам: чистой и бескорыстной преданности стране; честности и самодисциплине; а также готовности отказаться от личного благополучия ради блага народа.
Ци Синь родилась в 1924 году. В 1939 году в возрасте 15 лет она вступила в Коммунистическую партию Китая (КПК) и стала твердым приверженцем ее ценностей и идеологии.
Ци Синь вспоминает, что особое значение для нее имели два важных периода ее жизни. Два года, проведенные вблизи линии фронта во время национально-освободительной войны против японских агрессоров, закалили ее характер. А восемь лет сельскохозяйственных работ в фермерских хозяйствах на северо-западе Китая помогли ей установить особую связь с народом.
Этот опыт, полученный матерью, нашел отклик у сына. Си Цзиньпин тоже покинул родной дом в 15 лет с рюкзаком за плечами и отправился жить и работать в деревню Лянцзяхэ в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
Все годы, проведенные в деревне, Си Цзиньпин не расставался с мешочком для швейных принадлежностей, украшенным иероглифами «сердце матери», которые вышила Ци Синь. Эти слова должны были напоминать Си Цзиньпину о сохранении верности разделяемым им с матерью стремлениям посвятить свою жизнь служению Родине и Революции.
На протяжении всей жизни Си Цзиньпина и особенно в тот ее период, когда он стал работать на руководящих должностях, мать призывала и призывает его быть исключительно требовательным в первую очередь к самому себе.
Ци Синь всегда руководствовалась девизом «Хорошо работать, хорошо учиться и хорошо справляться с любыми задачами» и призывала сына следовать тому же принципу.
Ее слова поддержки в значительной степени вдохновили Си Цзиньпина посвятить свою жизнь служению народу и обеспечению достойной жизни для всех китайских семей.
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=0xj6Q69Re-8
SOURCE CCTV+
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