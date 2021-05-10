День матери: роль матери Си Цзиньпина в формировании его взглядов на жизнь и управление

В прошедшую субботу, в преддверии Дня матери, который в этом году пришелся на 9 мая, китайская государственная медийная корпорация China Media Group (CMG) в рамках кампании по прославлению материнства, материнского долга и роли женщин в обществе выпустила историю о том, как Ци Синь стала для будущего Председателя КНР примером для подражания.

На протяжении многих лет Ци Синь учила своего сына трем важным вещам: чистой и бескорыстной преданности стране; честности и самодисциплине; а также готовности отказаться от личного благополучия ради блага народа.

Ци Синь родилась в 1924 году. В 1939 году в возрасте 15 лет она вступила в Коммунистическую партию Китая (КПК) и стала твердым приверженцем ее ценностей и идеологии.

Ци Синь вспоминает, что особое значение для нее имели два важных периода ее жизни. Два года, проведенные вблизи линии фронта во время национально-освободительной войны против японских агрессоров, закалили ее характер. А восемь лет сельскохозяйственных работ в фермерских хозяйствах на северо-западе Китая помогли ей установить особую связь с народом.

Этот опыт, полученный матерью, нашел отклик у сына. Си Цзиньпин тоже покинул родной дом в 15 лет с рюкзаком за плечами и отправился жить и работать в деревню Лянцзяхэ в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Все годы, проведенные в деревне, Си Цзиньпин не расставался с мешочком для швейных принадлежностей, украшенным иероглифами «сердце матери», которые вышила Ци Синь. Эти слова должны были напоминать Си Цзиньпину о сохранении верности разделяемым им с матерью стремлениям посвятить свою жизнь служению Родине и Революции.

На протяжении всей жизни Си Цзиньпина и особенно в тот ее период, когда он стал работать на руководящих должностях, мать призывала и призывает его быть исключительно требовательным в первую очередь к самому себе.

Ци Синь всегда руководствовалась девизом «Хорошо работать, хорошо учиться и хорошо справляться с любыми задачами» и призывала сына следовать тому же принципу.

Ее слова поддержки в значительной степени вдохновили Си Цзиньпина посвятить свою жизнь служению народу и обеспечению достойной жизни для всех китайских семей.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=0xj6Q69Re-8

SOURCE CCTV+