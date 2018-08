Den Russiske Sejlunion, fonden "Zhivaya Classica" og virksomheden Nornickel lancerer "Derzhi Balans": En ny international sports- og kulturfestival i Rusland

MURMANSK, Rusland, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

Den holder en perfekt balance mellem kunst og sport

Den Første Internationale Sports- og Kulturfestival afvikles i den lille landsby Nickel på grænsen mellem Rusland og Norge. Festivalens russiske navn afspejler ånden i og formålet med festivalen: "Derzhi Balans", der betyder "hold balancen". Den er et eksempel på mulighederne for at kombinere grundlæggende livsområder såsom sport, kunst og uddannelse. Festivalen finder sted 11.-19. august 2018.

Hovedarrangørerne er Den Russiske Sejlunion og fonden "Zhivaya Classica", der er kendt for sin fremme af russisk litteratur på verdensplan og blandt unge mennesker.

Der er gratis adgang til festivalen, hvis deltagere består af internationalt anerkendte atleter, olympiske medaljevindere, forfattere og kunstnere, som deltagere i festivalprogrammets mere end 80 sports- og kulturaktiviteter. Programmets hovedpunkter omfatter en filmfestival, sejlsport og konkurrencer i SUP (stand-up paddleboarding), utallige netværksmuligheder, seminarer og fritidsaktiviteter.

Virksomheden Nornickel er hovedsponsor for festivalen. Virksomheden arbejder med globale mål vedrørende økologi. Virksomhedens aktiviteter, udvinding og smeltning af nikkel og palladium, medvirker uundgåeligt til forurening. Ved udgangen af 2016 var det imidlertid lykkedes virksomheden at nedbringe de skadelige udledninger med 35.000 tons pr. år. Virksomhedens indsats er anerkendt og påskønnet af internationale økologiske myndigheder.

Festivalen udgør et stort skridt mod forbedring af Ruslands nordlige områder ved at tiltrække turister og tilskynde lokale virksomheder til vækst og tilbyder services i verdensklasse til gæster og deltagere.

Festivalen er åben for gæster fra forskellige lande, som kan kombinere sports- og fritidsaktiviteter, lære om russisk kultur og opleve landets naturlige skønhed.

En af de største naturattraktioner er naturparken Pasvic, der ligger i dalen mellem Norge og Rusland. Parken består af taiga- og tundraskove, dale, søer og floder samt et blandet dyreliv fra bjergområder og det nordlige Rusland.

Festivalens gæster kan nyde en bred vifte af sports- og kulturaktiviteter og får en chance for at besøge turistattraktioner i de omkringliggende områder.