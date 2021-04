Deň Zeme 2021: Spoločnosť Dreame pokračuje v iniciatívach na ochranu planéty prostredníctvom udržateľných riešení

"Vzhľadom k tomu, že oslavujeme Deň Zeme 2021, spoločnosť Dreame s potešením predstavuje najmodernejšie produkty, pri ktorých je venovaná osobitná pozornosť ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému vývoju," povedal Shan Kuan, riaditeľ globálneho predaja spoločnosti Dreame. "Spoločnosť Dreame sa zameriava na obnoviteľné zdroje a zachovanie energie a my sa usilujeme o to, aby sme nielen dosiahli technologických prielomov, ale takisto prispeli k tomu, aby sa náš svet stal lepším miestom. "

Filozofia dizajnu zachovanie energie sa odráža v jej priekopníckom presnom navigačnom systéme LiDAR a technológii pre detekciu prekážok, ktorá chráni robota pred zaseknutím alebo zablokovaním, pretože početné kolízie a zastávky zvyšujú spotrebu batérie a početnosť dobíjania.

V kombinácii s algoritmom SLAM, ktorý spoločnosť Dreame sama vyvinula a ktorý zaisťuje schopnosť vyhýbať sa prekážkam s veľkou presnosťou, vysávač Dreame Bot L10 Pro dokáže proaktívne detegovať prekážky a tým je zaistená hladká prevádzka, nižšia spotreba energie a vyššia efektivita upratovania. Užívatelia môžu tiež vymedziť plochy na čistenie alebo určité plochy zakázať v aplikácii, ktorá využíva funkciu prispôsobenej mapy.

So silným sacím výkonom 4000Pa dokáže model Dreame Bot L10 Pro zabezpečiť udržateľné čistenie kompletným odstránením odolných škvŕn a skryté špiny vnútri kobercov už po jednom použití.

Okrem toho sa séria T vysávačov Dreame vyznačuje vyberateľnou batériou pre pohodlnejšiu recykláciu, koncepciou pre ktorú je ochrana životného prostredia na prvom mieste. Bezdrôtový vysávač Dreame T30 so silným sacím výkonom 150 000 ot / min, bude k dispozícii online na Amazone 10. mája. Cenovo efektívnejší model vysávača Dreame T10 (https://www.amazon.com/dp/B08QTTF2BZ) dokáže ľahko uspokojiť základné požiadavky na upratovanie domácnosti.

Na podporu svetového Dňa Zeme ponúka spoločnosť Dreame 15% zľavu na vysávač T10 po obmedzenú dobu (22. apríla 2021 od 07:00 do 29. apríla 2021 do 23:59 pacifického času PDT) so zľavovým kódom: 156VZPWF

Spoločnosť Dreame plánuje usporiadať 8. mája (v 19 hod stredoeurópskeho času, CET) akciu na ktorej predstaví nové produkty na medzinárodných platformách, ako sú YouTube, Facebook, Amazon a AliExpress. Menovite ide o nové produkty: Dreame Bot L10 Pro, Dreame Bot Z10 Pro (inteligentný vysávač a mop 2v1 s automatickým odstraňovaním nečistôt) a Dreame Bot W10 (samočistiaci mop), rovnako ako bezdrôtový tyčový vysávač DREAM V11 SE, V12 a šampión vo všetkých smeroch model T30. Počkajte si na ďalšie informácie.

O spoločnosti Dreame Technology

Spoločnosť Dreame Technology, založená v roku 2015, je spoločnosť zameraná na inteligentné spotrebiče na upratovanie domácností s cieľom obohatiť život pomocou technológií.

