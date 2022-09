Denny's redobla su compromiso con la economía al lanzar su nuevo menú Descuentos en el Diner Todo el Día

America's Diner ofrece 10 deliciosos platillos en su menú para los comensales durante todo el día, con precios desde $5.99

SPARTANBURG, Carolina del Sur, 8 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Debido al aumento de la inflación y los presupuestos cada vez más ajustados, los estadounidenses siguen buscando alivio e intentan estirar al máximo los dólares que con tanto esfuerzo se ganan, especialmente cuando se trata de comer. El día de hoy, Denny's anunció un nuevo menú económico que incluye 10 opciones de platillos deliciosos perfectos para disfrutar a cualquier hora del día o la noche, con precios a partir de solo $5.99.

Con el lanzamiento de este nuevo menú, Denny's eleva el estándar sobre lo que significa servir comidas de calidad a precios excelentes.

"El momento de lo económico es ahora, ya que cada vez más estadounidenses por todo el país experimentan situaciones difíciles y buscan hacer rendir su dinero hasta el último centavo" , señaló John Dillon, presidente de Denny's. "Deleitar a los comensales con platillos deliciosos y un servicio impecable es un sello distintivo de la marca Denny's, y con el lanzamiento de Descuentos en el Diner Todo el Día, nos complace apostarlo todo en esta siguiente fase en la que les ofrecemos economía a nuestros visitantes todos los días".

Los Descuentos en el Diner Todo el Día de Denny's incluyen algo para cada persona, con precios amigables con la billetera que varían entre $5.99 y $10.59. Desde el clásico Everyday Value Slam hasta una nueva versión del Moons Over My Hammy, un favorito de los entusiastas, el nuevo menú está diseñado para satisfacer cualquier antojo, en la mañana, al mediodía o en la noche. Estos son los 10 platillos del menú Descuentos en el Diner Todo el Día:

Everyday Value Slam : con un precio de $5.99 , el Everyday Value Slam viene con huevos y dos tiras de tocino o salchichas, y el cliente puede elegir entre dos pancakes de buttermilk, una rebanada de tostada francesa o un biscuit con salsa.

: con un precio de , el Everyday Value Slam viene con huevos y dos tiras de tocino o salchichas, y el cliente puede elegir entre dos pancakes de buttermilk, una rebanada de tostada francesa o un biscuit con salsa. Desayuno Scrambled Eggs & Cheddar : desde $6.99 , este platillo viene con huevos revueltos con queso cheddar más tiras de tocino, salchichas y pancakes de buttermilk.

: desde , este platillo viene con huevos revueltos con queso cheddar más tiras de tocino, salchichas y pancakes de buttermilk. Omelette Two Moons Over My Hammy : desde $7.59 , esta nueva versión de un favorito de los entusiastas viene con un omelette de dos huevos con jamón y quesos suizo y americano. Se sirve con papas hash brown y una selección de pan.

: desde , esta nueva versión de un favorito de los entusiastas viene con un omelette de dos huevos con jamón y quesos suizo y americano. Se sirve con papas hash brown y una selección de pan. Sándwich Fried Cheese Melt : desde $6.99 , el Sándwich Fried Cheese Melt viene con cinco palitos de mozzarella fritos y queso americano derretido entre dos rodajas de pan artesanal. Se sirve con papas fritas onduladas y salsa de tomate de acompañante.

: desde , el Sándwich Fried Cheese Melt viene con cinco palitos de mozzarella fritos y queso americano derretido entre dos rodajas de pan artesanal. Se sirve con papas fritas onduladas y salsa de tomate de acompañante. Sándwich Half Super Bird : desde $6.99 , el Sándwich Half Super Bird viene con fiambre de pavo en rodajas con queso suizo, tocino y tomate en pan de masa madre tostado. Se sirve con papas fritas onduladas o una taza de sopa.

: desde , el Sándwich Half Super Bird viene con fiambre de pavo en rodajas con queso suizo, tocino y tomate en pan de masa madre tostado. Se sirve con papas fritas onduladas o una taza de sopa. Sándwich BLT : desde $7.99 , el Sándwich BLT viene con tocino, lechuga, tomate y mayonesa en pan artesanal tostado y se sirve con papas fritas onduladas.

: desde , el Sándwich BLT viene con tocino, lechuga, tomate y mayonesa en pan artesanal tostado y se sirve con papas fritas onduladas. Sándwich Crispy Chicken Bacon Ranch : desde $8.99 , este sándwich viene con pechuga de pollo frita con queso cheddar blanco, tocino, lechuga, tomate y aderezo ranch en pan artesanal tostado. Se sirve con papas fritas onduladas.

: desde , este sándwich viene con pechuga de pollo frita con queso cheddar blanco, tocino, lechuga, tomate y aderezo ranch en pan artesanal tostado. Se sirve con papas fritas onduladas. Hamburguesa con Queso : desde $7.59 , carne 100 % de res (4 oz) cubierta con queso americano, lechuga, tomate, cebolla morada y pepinillos en un pan brioche partido por encima. Se sirve con papas fritas onduladas.

: desde , carne 100 % de res (4 oz) cubierta con queso americano, lechuga, tomate, cebolla morada y pepinillos en un pan brioche partido por encima. Se sirve con papas fritas onduladas. Cena de una porción de Plate Lickin' Chicken Fried Chicken : desde $8.99 , pechuga grande de pollo sin hueso empanizada y dorada cubierta con salsa country gravy. Se sirve con dos acompañantes y pan.

: desde , pechuga grande de pollo sin hueso empanizada y dorada cubierta con salsa country gravy. Se sirve con dos acompañantes y pan. Cena de una porción de bistec Country-Fried: desde $8.99 , un bistec grande de carne de res molida cubierto con salsa country gravy. Se sirve con dos acompañantes y pan.

Las mejores ofertas que los consumidores pueden encontrar con el menú Descuentos en el Diner Todo el Día

Para celebrar el menú Descuentos en el Diner Todo el Día, la marca lanza los sorteos Deal-ious Days de Denny's, que ofrecen a los afortunados consumidores la oportunidad de ganar 10 premios muy apetecidos, como un viaje para dos en Carnival Cruise Line o un sistema de teatro en casa, por tan solo $5.99 cada uno. El sorteo comienza el miércoles 7 de septiembre de 2022 y el primer premio se publicará el miércoles 14 de septiembre de 2022. A partir de entonces, se anunciará un nuevo artículo cada miércoles hasta el 16 de noviembre de 2022. Para participar, los consumidores deben visitar https://dennys.wyng.com/DealiciousDays durante el período de los Sorteos, completar el formulario de registro y aceptar las Reglas Oficiales.*

El menú Descuentos en el Diner Todo el Día está disponible en las ubicaciones de Denny's en todo el país y se puede pedir en línea en Dennys.com o a través de la nueva aplicación para iOS y Android de Denny's.

* NO SE REQUIERE UNA COMPRA O UN PAGO PARA PARTICIPAR O GANAR. REALIZAR UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. NULO DONDE LA LEY O ALGUNA REGULACIÓN LO PROHIBA. Los "Sorteos Denny's Deal-ious Days" están abierto únicamente para residentes legales de los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia, con dieciocho (18) años de edad o la mayoría de edad en el estado en el que resida, lo que sea mayor en el momento de participar. Al participar en este sorteo, usted proporciona su información al patrocinador y al administrador, y esta solo se utilizará de acuerdo con las políticas de privacidad correspondientes. Las reglas oficiales de los sorteos Deal-icious Days de Denny's se pueden consultar en su totalidad aquí: Deal-icious Days (wyng.com).

Acerca de Denny's Corp.

Denny's Corporation es el franquiciador y operador de la marca Denny's, de una de las cadenas de restaurantes de servicio completo por franquicia más grandes de los Estados Unidos, en función del número de restaurantes. Al 29 de junio de 2022, Denny's contaba con 1,631 restaurantes franquiciados, licenciados y de la compañía en todo el mundo, incluidos 154 en Canadá, Puerto Rico, México, Filipinas, Nueva Zelanda, Honduras, los Emiratos Árabes Unidos, Costa Rica, Guam, Guatemala, El Salvador, Indonesia y el Reino Unido. Para obtener más información sobre Denny's, incluidos los comunicados de prensa, visite su sitio web en www.dennys.com o el canal social de la marca a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn o YouTube.

