Dense Air acquiert un nouveau spectre pour mettre en place des réseaux sans fil hôtes neutres partagés en Australie

- Dense Air et TPG Telecom ont convenu d'acquérir l'une auprès de l'autre des licences d'utilisation de spectre

- Dense Air introduira sur le marché australien sa solution de pointe hôte neutre partagée et s'associera avec des villes et des fournisseurs de services pour mettre en place des réseaux sans fil partagés qui favoriseront l'équité en matière de large bande et amélioreront l'économie des opérateurs

LONDRES, 3 août 2021 /PRNewswire/ -- Dense Air Limited (« Dense Air ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec TPG Telecom Limited, pour l'achat du spectre national de 2,6 GHz de TPG Telecom, complétant ainsi les licences d'utilisation de spectre de Dense Air et permettant à cette dernière de travailler avec des villes et des fournisseurs de services et australiens pour construire des réseaux sans fil 4G et 5G partagés qui comblent le fossé numérique et assurent une connectivité omniprésente à l'épreuve du temps. Ces réseaux partagés, les premiers du genre, favoriseront un accès numérique équitable dans les villes et les communautés australiennes, pour le plus grand bien des consommateurs, des opérateurs de réseau et des entreprises. Cette transaction est soumise aux autorisations réglementaires habituelles. Dense Air s'engage à acquérir le spectre national de 2,6 GHz de TPG Telecom et à vendre également à cette dernière ses propres licences urbaines de 3,6 GHz. Dense Air, qui a récemment acquis le spectre 5G mmWave lors de la vente aux enchères de l'ACMA, utilisera ce spectre en combinaison avec sa technologie RAN-as-a-Service d'hôte neutre à la pointe du marché, pour construire des réseaux partagés sans fil qui favorisent la connectivité contiguë et étendent et améliorent les réseaux des opérateurs partenaires. Après la transaction, Dense Air et TPG Telecom ont hâte d'explorer les possibilités d'utiliser la solution technologique RAN-as-a-service de Dense Air sur le marché australien. Dense Air construit, possède et exploite des réseaux de « petites cellules » 4G et 5G qui améliorent et étendent les réseaux « macro » traditionnels mis en place par les entreprises de télécommunications. Cette entreprise internationale, présente en Australie, en Belgique, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et au Royaume-Uni, s'associe à des villes et à des opérateurs dans le cadre de partenariats public-privé pour construire des réseaux urbains garantissant une connectivité sans fil équitable sur des fréquences partagées et sous licence. Les petites cellules, déployées par Dense Air sur les lampadaires, les feux de signalisation ou les toits, offrent une couverture cellulaire qui s'étend sur des centaines ou des milliers de pieds, au lieu des kilomètres couverts par les macrocellules, offrant ainsi une capacité plus élevée et une latence plus faible à l'utilisateur final. Les petites cellules complètent les macrocellules en atténuant la congestion du réseau et en atteignant les zones où les services se détériorent, fournissant ainsi les éléments de base pour le déploiement des réseaux 4G et 5G à haut débit. La licence d'utilisation de la bande de 2,6 GHz qui sera acquise auprès de TPG Telecom, combinée à la licence d'utilisation du spectre 5G mmWave que Dense Air a récemment acquise lors d'une vente aux enchères de l'ACMA, confèrent à la société une plateforme permettant de proposer des services de densification et d'extension de réseau 4G et 5G dans toute l'Australie. Cet accord ouvre également la voie à de nouveaux modèles commerciaux et à des partenariats de déploiement. Pour le consommateur, cela signifie un accès 5G plus rapide et plus efficace.

L'élargissement de l'accès des consommateurs à un service à large bande fiable permet à davantage d'Australiens de bénéficier de la transformation numérique dans les domaines de l'éducation, du commerce et des services communautaires. Les personnes dont le niveau de revenu, d'emploi et d'éducation est faible sont les plus exposées à l'exclusion numérique.

Dans les centres urbains australiens, Dense Air mettra l'accent sur les solutions hôtes neutres à l'intérieur des bâtiments, les réseaux 4G et 5G privés et la densification des réseaux extérieurs. Dans les zones suburbaines et rurales, Dense Air se concentrera sur l'extension du réseau pour aider toutes les communautés à profiter des commodités modernes telles que les salles de classe sans frontières, l'apprentissage à distance, l'aide à la vie autonome, les centres de travail communautaires et les infrastructures connectées.

Paul Senior, PDG de Dense Air a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer l'accord d'acquisition du spectre de TPG Telecom, que nous avons conclu malgré les difficultés liées à la pandémie mondiale de COVID-19. Ce spectre, ainsi que nos autres avoirs, permettra à Dense Air de déployer son modèle commercial unique « RAN-as-a-Service » en Australie et nous permettra de donner aux villes et aux communautés les moyens de construire des réseaux hôtes neutres partagés qui combleront le fossé numérique et profiteront aussi bien aux opérateurs qu'aux consommateurs. »

À propos de la transaction :

La transaction implique la conclusion, par des filiales de TPG Telecom et de Dense Air Limited, d'un accord en vertu duquel TPG Telecom vendra ses licences d'utilisation de la bande de fréquences de 2,6 GHz à Dense Air Networks Australia. Dans le cadre d'un accord distinct, une filiale à part entière de TPG Telecom va acquérir toutes les actions d'une filiale australienne de Dense Air Limited, qui détient des licences d'utilisation de spectres de 3,6 GHz acquises aux enchères en 2018.

Les accords relatifs à la transaction sur le spectre 3,6 GHz et à la transaction sur le spectre 2,6 GHz sont soumis à des conditions préalables, notamment que les deux transactions soient réalisées simultanément, et obtiennent l'approbation de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation. Une fois les conditions remplies, les transactions devraient être réalisées en septembre 2021.

À propos de Dense Air :

Basée à Londres, au Royaume-Uni, la société détient des avoirs de fréquences en Irlande, en Belgique, au Portugal, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En se concentrant sur les services mobiles et fixes à large bande, Dense Air établit des partenariats public-privé innovants avec les villes pour résoudre les problèmes de connectivité et travaille avec les opérateurs de réseaux existants pour densifier et/ou étendre les réseaux mobiles. Dense Air fournit des services de petites cellules hôtes neutres « opérateur des opérateurs » uniques, qui prennent en charge plusieurs opérateurs par le biais d'une infrastructure RAN unique sur un spectre propre et sous licence. Travaillant en étroite collaboration avec les opérateurs et les municipalités, Dense Air fournit des solutions 4G et 5G rentables pour prendre en charge un éventail de cas d'utilisation, notamment le renforcement des services de téléphonie mobile à large bande, l'IdO, la sécurité publique, les réseaux de premiers intervenants et l'apprentissage à distance.

