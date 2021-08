Dense Air adquire novo espectro para construir redes de hospedagem neutra compartilhada sem fio na Austrália

LONDRES, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Dense Air Limited ("Dense Air") tem o prazer de anunciar que entrou em acordo com a TPG Telecom Limited para comprar o espectro nacional de 2,6 GHz da TPG Telecom, complementando as licenças de espectro atuais da Dense Air e permitindo que a Dense Air trabalhe com provedoras de serviços e cidades australianas para construir redes sem fio compartilhadas 4G e 5G que fechem abismos digitais e garantam conectividade onipresente preparada para o futuro. Essas redes compartilhadas inéditas acelerarão o acesso digital igualitário para cidades e comunidades em toda a Austrália, beneficiando consumidores, operadoras de rede e empresas. A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais. Se aprovada, a Dense Air adquirirá o espectro nacional de 2,6 GHz da TPG Telecom e também venderá à TPG Telecom as licenças municipais de 3,6 GHz da Dense Air. A Dense Air, que adquiriu recentemente o espectro 5G mmWave no leilão da ACMA, utilizará esse espectro combinando-o a sua tecnologia RAN como um serviço de hospedagem neutra, que é líder de mercado, para construir redes compartilhadas sem fio que acelerem a conectividade contínua e ampliem e aprimorem as redes das operadoras parceiras. Após a transação, a Dense Air e a TPG Telecom esperam explorar oportunidades para utilizar a solução tecnológica RAN como um serviço da Dense Air no mercado australiano. A Dense Air constrói, possui e opera redes small cell 4G e 5G que aprimoram e ampliam as redes "macro" tradicionais construídas pelas empresas de telecomunicações. A empresa global, com operações na Austrália, Bélgica, Irlanda, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido, faz parcerias público-privadas com cidades e operadoras para construir redes que abranjam toda a cidade e garantam conectividade sem fio igualitária com espectro compartilhado e licenciado. As small cells, implementadas pela Dense Air em postes de iluminação pública, semáforos ou telhados, oferecem cobertura de celular que se estende por centenas ou milhares de metros, diferentemente dos quilômetros cobertos pelas macro cells, proporcionando maior capacidade e latência mais baixa para o usuário final. As small cells complementam as macro cells, reduzindo o congestionamento da rede e atingindo áreas onde os serviços são piores, o que oferece os componentes essenciais para a implementação de redes 4G e 5G de alta velocidade. A licença de banda de 2,6 GHz a ser adquirida da TPG Telecom, combinada com a licença de espectro 5G mmWave que a Dense Air adquiriu recentemente em um leilão da ACMA, oferece à empresa uma plataforma para oferecer serviços de densificação e ampliação de redes 4G e 5G em toda a Austrália. Esse acordo também abre as portas para novos modelos de negócios e parcerias de implementação. Para o consumidor, significa acesso 5G mais rápido e mais eficiente.

Ampliar o acesso do consumidor à banda larga confiável permite que mais australianos se beneficiem da transformação digital na educação, no comércio e nos serviços comunitários. As pessoas com níveis mais baixos de renda, emprego e educação estão mais suscetíveis à exclusão digital.

Nos centros urbanos da Austrália, a Dense Air se concentrará na construção de soluções de hospedagem neutra, redes privadas 4G e 5G e densificação de redes ao ar livre. Nas áreas suburbanas e rurais, a Dense Air se dedicará à ampliação da rede para ajudar todas as comunidades a se beneficiar de necessidades modernas como salas de aula sem fronteiras, ensino remoto, assistência à autonomia domiciliar, centros de trabalho comunitários e infraestrutura conectada.

Paul Senior, CEO da Dense Air , disse: "Estamos muito satisfeitos em anunciar o acordo para adquirir o espectro da TPG Telecom, que conseguimos apesar dos desafios da pandemia mundial da COVID-19. Esse espectro, juntamente com nossas outras holdings, permitirá que a Dense Air traga para a Austrália seu modelo de negócios exclusivo "RAN como um serviço". Ele também nos permite capacitar cidades e comunidades a construir redes de hospedagem neutras compartilhadas que fecham o abismo digital e beneficiam operadoras e consumidores igualmente."

Sobre a transação:

A transação envolve que subsidiárias da TPG Telecom e da Dense Air Limited firmem um acordo pelo qual a TPG Telecom venderá suas licenças de banda de espectro de 2,6 GHz à Dense Air Networks Australia. Em um acordo separado, uma subsidiária integral da TPG Telecom adquirirá todas as ações de uma subsidiária australiana da Dense Air Limited, que detém licenças de espectro de 3,6 GHz adquiridas em leilão em 2018.

Os acordos tanto para a transação do espectro de 3,6 GHz quanto para a transação do espectro de 2,6 GHz estão sujeitos a condições precedentes, incluindo que as duas transações sejam concluídas simultaneamente e recebam a aprovação da Australian Competition and Consumer Commission. Uma vez cumpridas as condições, espera-se que as transações sejam concluídas em setembro de 2021.

Sobre a Dense Air:

A Dense Air, com sede em Londres, no Reino Unido, tem ativos de espectro na Irlanda, Bélgica, Portugal, Nova Zelândia e Austrália. Dedicada a serviços de banda larga móveis e fixos, a Dense Air estabelece parcerias público-privadas inovadoras com cidades para solucionar desafios de conectividade e trabalha com as operadoras de rede existentes para densificar e/ou ampliar as redes móveis. A Dense Air oferece uma operadora única de serviços de hospedagem neutra de small cells que suporta várias operadoras por meio de uma única infraestrutura de RAN em espectro limpo e licenciado. Trabalhando em estreita colaboração com operadoras e municípios, a Dense Air oferece soluções 4G e 5G econômicas para suportar diversos casos de uso como banda larga móvel aprimorada, IoT, segurança pública, redes de socorristas e ensino remoto.

FONTE Dense Air

