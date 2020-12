Dense Air führt 5G in der Stadt Cascais ein

Anfang dieses Jahres kündigte die Regierung im Rahmen der nationalen Strategie für 5G ihre Absicht an, die 5G-Technologie bis Ende 2020 in mindestens einer Stadt an der Küste verfügbar zu machen

LISSABON, Portugal, 14. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Dense Air hat jetzt seine 5G-Infrastruktur im Kongresszentrum von Estoril installiert. Besucher und andere Nutzer in der Umgebung können einen ersten Eindruck davon bekommen, welches Potentials die nächsten Generation der 5G-Telekommunikation in sicht birgt.