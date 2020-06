Dense Air s'associe à Spark pour améliorer les services mobiles à haut débit en Nouvelle-Zélande

En outre, Spark et Dense Air ont convenu d'un échange de spectre dans la bande 2,6 Ghz qui permet à Dense Air d'aligner ses avoirs en fréquences sur des blocs contigus de 2 x 35 Mhz. Spark et Dense Air sont convaincues que la réaffectation se traduira par une utilisation plus efficace du spectre de fréquences et ouvrira la porte à une amélioration des services mobiles pour les Néo-Zélandais.

Dense Air est une nouvelle classe d'opérateur de réseau qui « améliore et étend » la couverture et la capacité des réseaux mobiles existants et opère en tant qu'« opérateur des d'opérateurs », généralement sur une base d'hébergement neutre. Dense Air utilise un portefeuille complet de petites cellules 4G et 5G pour offrir son « Radio Network-as-a Service » aux opérateurs mobiles au sein du spectre sous licence de Dense Air, qui est dédié aux petits cellules pour les déploiements de densification/extension. Dense Air fournit également les plateformes technologiques et le soutien opérationnel nécessaires pour permettre le déploiement ciblé de ces petites cellules dans les endroits où elles sont le plus utiles.

Paul Senior, CEO de Dense Air, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer ce premier appel en direct sur le réseau de Spark, et le réalignement de nos avoirs en fréquences en Nouvelle-Zélande. En combinaison avec le spectre récemment proposé de 40 Mhz à 3,5 Ghz, Dense Air est bien positionnée pour aider les Néo-Zélandais à obtenir les meilleurs services mobiles possibles. »

Renee Mateparae, Technology Evolution Lead chez Spark, a déclaré : « Les solutions de Dense Air offrent des options pour étendre notre couverture et notre capacité de manière non traditionnelle. Nous continuons d'évaluer ces solutions qui pourraient aider les Néo-Zélandais à obtenir une meilleure connexion dans les zones à forte densité telles que les grands bâtiments et les lieux à forte circulation piétonne comme les quartiers urbains centraux et les centres commerciaux.

Qu'est-ce que Dense Air ?

Une densification de réseau optimisée et un service d'extension de réseau mobile

Une solution livrée avec des petites cellules intérieures et extérieures

Une service qui fonctionne dans un spectre dédié et sous licence de 70 Mhz à 2,6 Ghz

À l'avenir, 2,6 Ghz seront augmentés avec un spectre de 40 Mhz à 3,5 GHz

Les petites cellules d'Air Dense fournissent des services sur la base d'un « hébergement neutre »

Une prise en charge des réseaux 4G LTE et 5G NR

Les services sont proposés sur la base de l'« opérateur des opérateurs » en gros

NE fait PAS concurrence aux opérateurs de services mobiles et fixes ou à d'autres fournisseurs de services de détail

Les services sont fournis dans les zones urbaines, suburbaines ou rurales

dans les zones urbaines, suburbaines ou rurales L'accent est mis sur les cas d'utilisation mobile, y compris le renforcement des services de téléphonie mobile à large bande, l'IdO et la sécurité publique

À propos de DENSE AIR :

Basée à Londres, au Royaume-Uni, la société détient des avoirs de fréquences en Irlande, en Belgique, au Portugal, en Nouvelle-Zélande et en Australie, ses marchés de lancement cibles. Dense Air fournit des services de petites cellules hôtes neutres « opérateur des opérateurs » uniques afin de densifier de manière rentable tous les opérateurs ou fournisseurs de services mobiles 4G ou 5G existants. Dense Air New Zealand est basée à Auckland et commencera à offrir ses services commerciaux en 2020.

À propos de Spark

En tant que société de services numériques de premier plan en Nouvelle-Zélande, Spark New Zealand a pour objectif d'aider le pays à prospérer dans l'univers numérique. Spark fournit des services mobiles, à large bande et numériques à des millions de Néo-Zélandais et à des milliers d'entreprises néo-zélandaises.

www.spark.co.nz

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1197632/Dense_Air.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197631/Dense_Air_Logo.jpg

Contact : Paul Senior ([email protected]), +44-7785397938

SOURCE Dense Air