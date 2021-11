Densitas® kündigt neuen Director, Global Sales and Operations an, um die Marktexpansion zu leiten

HALIFAX, Nova Scotia, 29. November 2021 /PRNewswire/ -- Densitas® Inc., ein weltweiter Anbieter von KI-Technologien für die digitale Mammographie und das Brustscreening, hat Alexandra Bade zum Director, Global Sales and Operations ernannt, um die globale Marktexpansion des Unternehmens zu leiten.

„Ich freue mich, dem Team in einer Zeit beizutreten, in der wir die Möglichkeit haben, einen großen Einfluss auf die Verbesserung der Qualität und der Ergebnisse für Mammographie-Anbieter und ihre Patienten zu nehmen", sagte Bade. „Ich freue mich darauf, unsere Partnerschaften in der ganzen Welt zu stärken und auszubauen."

Alexandra bringt 18 Jahre Erfahrung bei Intelerad Medical Systems mit, wo sie seit 2004 zahlreiche Positionen in den Bereichen Vertrieb, Kundendienst und Betrieb innehatte, während das Unternehmen von 25 auf über 400 Mitarbeiter und zu einem wichtigen Akteur auf der globalen Bühne wuchs. Zuletzt baute sie das Inside Sales Team auf und führte es zu exponentiellem Wachstum.

„Wir freuen uns, Alexandra im Densitas®-Team willkommen zu heißen", sagte Bob Hoffman, Director of Business Development. „Ihre Erfahrung in der Unterstützung von Gesundheitssystemen auf internationaler Ebene wird von unschätzbarem Wert sein, und ihre Erfolgsbilanz bei der Förderung des Vertriebs und der Unterstützung von Kunden ist eine gute Ausgangsposition für unser beschleunigtes Wachstum in diesen Märkten."

In ihrer Rolle als Director, Global Sales and Operations, wird Alexandra das Team bei der globalen Marktexpansion leiten.

Das Unternehmen wird seine neuesten Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz auf der 107. Jahrestagung der Radiological Society of North America (RSNA) vom 30. November bis 2. Dezember 2021 vorstellen (Stand #2952, South Hall).

Informationen zu Densitas®

Densitas® ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen der künstlichen Intelligenz für das Brustkrebs-Screening, der sich auf Qualität, Sicherheit, Effizienz und präzise Brustgesundheit konzentriert. Unsere Produkte statten Mammographie-Einrichtungen mit Lösungen zur Verbesserung der Mammographie-Qualität, der betrieblichen Effizienz, des Burnouts des klinischen Pflegeteams, der Einhaltung der MQSA EQUIP- und Brustdichte-Informationsgesetze, der patientenspezifischen schnellen Risikobewertung und der maßgeschneiderten Schulungsprotokolle für Radiologietechniker aus. Die Lösungen von Densitas® sind auf wertorientierte Pflegemodelle abgestimmt, indem sie standardisierte Metriken und quantitative Leistungsindikatoren bereitstellen, die über eine kontinuierliche Qualitätssicherungsplattform mit fortschrittlicher KI-Analytik bereitgestellt werden, um die Pflege kosteneffizient zu verwalten.

Erfahren Sie mehr unter www.densitas.health

Pressekontakt: Jessie Allen, +1-902-292-7159, [email protected]

www.densitas.ca



