Densitas® s'associe à Mammography Educators, LLC pour lancer la première solution de télésanté alimentée par l'intelligence artificielle pour le programme de formation personnalisée

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Densitas® Inc., un fournisseur mondial de technologies d'IA pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a annoncé aujourd'hui avoir établi un partenariat avec Mammography Educators dans le but d'offrir la première plateforme de formation de techniciens en télésanté alimentée par l'intelligence artificielle afin d'appuyer la continuité des activités au sein des installations de mammographie.

La pandémie de COVID-19 a amplifié le besoin pour des solutions de télésanté qui offrent un accès élargi à un programme de formation des techniciens en mammographie de grande qualité aux installations de mammographie qui font face à des contraintes en matière de ressources. Mammography Educators s'est associé à Densitas® pour fournir un contenu éducatif personnalisé et une solution de télésanté qui offrent une formation virtuelle en direct appuyée par les fiches de rendement des techniciens de la suite densitas® intelliMammo™.

La suite densitas® intelliMammo™ permet de détecter les tendances dans le rendement des techniciens, en fournissant des mesures quantitatives de la qualité des images aux techniciens et aux installations de mammographie, ce qui permet à Mammography Educators d'élaborer un programme fondé sur des données probantes, adapté aux besoins des pratiques de mammographie.

« La mise au point d'une technique de positionnement adéquate pour les mammographies peut être difficile, mais elle est essentielle à la détection du cancer. Les taux d'erreur de positionnement peuvent être corrigés par la normalisation des techniques des techniciens », a déclaré Louise Miller, R.T. (R)(M)(AART), CRT, FSBI, cofondatrice de Mammography Educators. « Nous sommes ravis de nous associer à Densitas® pour fournir du matériel éducatif entièrement intégré disponible sur demande au centre de soins. Nous pouvons maintenant offrir une formation en direct à distance, appuyée par les fiches de rendement d'IA générées par Densitas®. »

La suite densitas® intelliMammo™ identifie rapidement les erreurs de positionnement et les intègre dans les documents de formation de Mammography Educators pour que les techniciens y aient facilement accès pendant que la patiente est encore dans la salle d'examen, éliminant ainsi les rappels techniques coûteux et améliorant le rendement global des techniciens.

Ce partenariat offre une solution novatrice pour la formation des techniciens. La suite densitas® intelliMammo™ produit des mesures quantitatives de la qualité des images pour identifier les techniques de positionnement que les techniciens trouvent particulièrement difficiles. Des critères fondés sur des données probantes sont utilisés pour identifier le contenu éducatif de Mammography Educators à présenter aux techniciens dans les centres de soins, et pour permettre à Mammography Educators d'élaborer un programme d'enseignement adapté offert à distance ou en personne.

« L'équipe de Densitas® est enthousiaste à l'idée de s'associer à Mammography Educators, un chef de file en formation des techniciens en radiologie reconnu mondialement en raison de sa méthode Miller éprouvée pour les techniques de positionnement mammographique », a déclaré Mo Abdolell, PDG de Densitas®. « Les pressions exercées par les restrictions associées à la pandémie de COVID-19 et le nombre de retards croissant dont sont victimes les femmes en attente d'un nouveau rendez-vous pour une mammographie de dépistage mettent en lumière le besoin de solutions novatrices qui garantissent que les femmes continuent de recevoir des mammographies de qualité supérieure. L'occasion de travailler avec Louise Miller et Mammography Educators pour offrir une solution novatrice fondée sur des données probantes et alimentée par l'IA qui permet l'élaboration et la prestation à distance d'un programme de formation adapté change complètement la donne. Cette collaboration ouvre grand les portes à la prestation à distance de formation en direct à l'échelle mondiale dans les installations de mammographie qui n'auraient autrement pas accès à une formation de cette qualité. »

À propos de Densitas®

Densitas® est un leader mondial des solutions d'IA pour la mammographie et le dépistage du cancer du sein, conçues pour réduire les coûts des soins de santé et améliorer la qualité et la pertinence des soins. Densitas® développe des solutions qui cadrent dans les modèles de prestation de soins axés sur la valeur en mettant l'accent sur les technologies de précision, la qualité des mammographies, l'efficacité des flux de travail, les normes nationales de production de rapports sur les mammographies, le respect des critères du programme EQUIP de la FDA créé au titre de la MQSA et la formation des techniciens en radiologie.

Pour en savoir plus : www.densitas.health

À propos de Mammography Educators

Mammography Educators, cofondé par Amy Chatten et Louise Miller, spécialiste en mammographie de renommée mondiale, met au point des méthodes d'imagerie du sein uniformes et de grande qualité grâce à des services et des produits éducatifs uniques et stimulants en mammographie. Ceux-ci font appel à une technique éprouvée fondée sur les principes de la cohérence, de la reproductibilité, de l'efficacité, de la compétence et de l'utilisation appropriée de l'ergonomie corporelle.

Pour en savoir plus :www.mammographyeducation.com

