Dentista, palestrante e celebridade do conceito odontologia

O cirurgião ficou nacionalmente conhecido por realizar varias transformações inacreditáveis, vindo pacientes de várias cidades do Brasil e do exterior para realizar o procedimento.

Roque Udson se formou na faculdade de Franca, São Paulo e hoje com 16 anos de formação é referência mundial em "Lentes de Contato Dental", procedimento estético de porcelana que permite a transformação do sorriso mudando forma, tamanho e cor.