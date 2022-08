DENTSU É RECONHECIDA COMO EMPRESA DE ALTO DESEMPENHO EM RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE MARKETING GLOBAL POR EMPRESA DE PESQUISA INDEPENDENTE

Atinge os maiores resultados possíveis em roteiro de inovação e critérios de desempenho

NOVA YORK, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Dentsu anunciou hoje que foi denominada "Strong Performer" (Empresa de Alto Desempenho) no relatório "The Forrester Wave™: Global Marketing Services, Q3 2022" divulgado recentemente pela empresa líder global de pesquisa e consultoria Forrester Research, Inc. A pesquisa afirma: "A Dentsu é uma provedora com a qual os diretores de marketing podem contar para campanhas inteligentes e orientadas pelo público, com o respaldo de estratégia, dados e análises superiores."

O relatório utiliza 17 critérios para avaliar os dez provedores de serviços de marketing mais significativos, e a Dentsu obteve a pontuação mais alta possível em quatro critérios: roteiro de inovação, estratégia de dados do cliente e serviços de ativação, liderança com pensamento na privacidade e desempenho. Essa pesquisa exclusiva oferece uma avaliação objetiva dos provedores de serviços líderes do setor.

A avaliação afirma: "A visão ambiciosa da Dentsu de ser uma 'rede criada para o que está por vir' sugere que ela é uma parceira para um amplo espectro de inovação." Ao descrever a Dentsu como "Strong Performer", o relatório prossegue dizendo: "A estratégia de dados do cliente e os serviços de ativação da Dentsu são líderes de marketing e são o maior diferencial da holding."

"A Dentsu assumiu há muito tempo o compromisso de oferecer soluções de marketing perfeitas para nossos clientes em escala global com experiência regional", disse Jeff Greenspoon do departamento de soluções globais e inovação na Dentsu International. "Um reconhecimento como esse de uma empresa líder global em pesquisa e consultoria como a Forrester nos oferece uma enorme confirmação de nossa de estratégia e abordagem de entrega, à medida que criamos soluções inovadoras com marcas de primeira linha. A avaliação nos inspira a celebrar a posição diferenciada em que a Dentsu está para interagir com marcas e se preparar para o que está por vir. E o que é mais importante: consideramos isso como um reconhecimento do trabalho estratégico e inovador que nossas equipes realizam dia após dia para clientes em todo o mundo."

A Forrester observou: "A empresa está bem munida de inovações anteriores, como a plataforma Merkury e os orçamentos robustos e planos sólidos para impulsionar melhorias futuras, com investimentos em um estúdio de blockchain e uma nova ferramenta de comércio, a ShopNXT." O relatório também afirma: "A Dentsu apoia sua estratégia com um forte desempenho de novos negócios em 2021 e perspectivas promissoras para 2022."

O mais novo reconhecimento da Dentsu por parte da Forrester se segue à avaliação anterior da agência como "Strong Performer" com as pontuações mais altas possíveis em cinco critérios no relatório "The Forrester Wave™: Global Digital Experience Services, Q2 2022". O relatório afirmou: "O produto de identidade da empresa, sua plataforma de execução de marketing e suas ferramentas ShopNXT de habilitação de varejo são ativos centrais robustos que a Dentsu utiliza para aumentar a arquitetura de experiência (XA) dos clientes."

Para mais informações sobre os serviços e soluções integrados da Dentsu, acesse dentsu.com.

Sobre a Dentsu International

Parte do Dentsu Group, a Dentsu International é uma rede projetada para o que está por vir, que ajuda os clientes a prever e planejar oportunidades futuras inovadoras e criar novos caminhos para o crescimento na economia sustentável. A Dentsu oferece soluções e serviços voltados para pessoas para promover melhores resultados comerciais e sociais. Isso é possível por meio de cinco marcas de liderança globais: Carat, dentsu X, iProspect, DENTSU CREATIVE e Merkle, cada uma com profundas especializações.

A equipe extremamente colaborativa da Dentsu International de diversos criadores unifica pessoas, clientes e recursos por meio da criatividade horizontal para ajudar os clientes a criar cultura, mudar a sociedade e inventar o futuro.

Alimentada por 100% de energia renovável, a Dentsu International opera em mais de 145 mercados em todo o mundo com mais de 46 mil especialistas dedicados e é parceira de 95 dos 100 maiores publicitários globais.

www.dentsu.com

FONTE Dentsu International

SOURCE Dentsu International