Dentsu Group planeja mudar para uma estrutura de liderança integrada globalmente com a "One Management Team" para acelerar o crescimento

TÓQUIO, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Dentsu Group Inc. (Tóquio: 4324); (ISIN: JP3551520004); (presidente e CEO: Hiroshi Igarashi; sede: Tóquio; capital: 74.609,81 milhões de ienes; doravante denominada "Empresa") anunciou hoje sua transição para uma nova estrutura de liderança integrada globalmente, desenvolvida para acelerar sua transformação comercial e promover a excelência operacional. Esses planos marcam um passo importante nos esforços contínuos de transformação comercial da equipe de liderança em todo o grupo, após o lançamento da análise abrangente em 2020.

Após uma série de discussões extensas, a equipe de liderança sênior da empresa concordou em fazer mudanças estruturais no grupo desenvolvido para acelerar a transformação comercial, melhorar ainda mais os recursos de gestão e aprofundar os relacionamentos com os clientes. Para esse fim, a partir de 1º de janeiro de 2023, a Dentsu Group implementará as seguintes mudanças:

A Dentsu Group passará da operação por meio de duas unidades comerciais — a dentsu japan network (DJN) e a dentsu international (DI) — para uma estrutura global "One Management Team" (Uma Equipe de Gestão), com operações comerciais realizadas em quatro regiões: Japão, Américas, EMEA e APAC. A "One Management Team" liderada pelo presidente e CEO Hiroshi Igarashi compreenderá um grupo culturalmente diversificado de líderes com riqueza de conhecimentos e experiências.

compreenderá um grupo culturalmente diversificado de líderes com riqueza de conhecimentos e experiências. A Dentsu Group fortalecerá seus serviços ao cliente, ao estabelecer uma nova plataforma de suporte para melhorar a experiência do cliente globalmente e promover Soluções Integradas de Crescimento (IGS) que reúnam os diversos recursos do grupo.

A Dentsu Group integrará globalmente cada uma de suas funções corporativas para desenvolver uma plataforma de gestão comum. Em 15 de setembro de 2022, a Dentsu Group lançará um Escritório de Integração dedicado a impulsionar um processo de transformação contínuo.

Acompanhando essas mudanças, o cargo de CEO da DI Global deixará de existir, e Wendy Clark deixará a DI a partir de 31 de dezembro de 2022. Concomitantemente, Clark também deixará o cargo de diretora e CEO da Empresa. Até lá, ela manterá sua posição atual e, dando continuidade, a Empresa fornecerá atualizações mais detalhadas sobre sua nova estrutura de gestão global, incluindo mudanças em sua linha de gestão sênior.

O presidente e CEO Igarashi declarou: "Estamos profundamente gratos a Wendy pela contribuição significativa que ela fez para ajudar a Dentsu Group e a Dentsu International a recuperar seu desempenho e construir uma base sólida para o futuro. A transição para a estrutura global "One Management Team" é um esforço contínuo para realizar a "análise abrangente" e "transformação comercial" de todo o grupo, que temos promovido desde 2020. Estou confiante de que isso acelerará o crescimento dos negócios do grupo e aumentará ainda mais nosso valor corporativo. Tornar isso uma realidade exigirá a estreita cooperação dos 67 mil funcionários em toda nossa equipe global."

Wendy Clark declarou: "Não poderíamos estar mais orgulhosos de nossos mais de 46 mil membros e líderes da equipe da Dentsu International. Foram as suas brilhantes contribuições, o trabalho árduo e o comprometimento que acelerou a oportunidade para que Dentsu International se tornasse totalmente integrada à Dentsu Group e liderada pela One Management Team. Embora eu vá sentir muita falta desta equipe, minha confiança neles não poderia ser maior, e estarei torcendo por seus muitos sucessos vindouros."

FONTE Dentsu Group Inc.

